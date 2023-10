Coluna Lia Dinorah

A INFINDÁVEL ESPERANÇA

Há quem diga que “a Esperança é a última que morre”. Mas nós, aqui na Religião do Terceiro Milênio, ratificamos, com eloquência, que a Esperança não se extingue jamais, porquanto ela é Jesus, o Cristo Ecumênico, o Sublime Estadista! A existência da Religião Divina é a manifestação da crença inderrotável em dias melhores, plenos de dignidade para o Espírito Eterno do ser humano. (…) Desistir do Bem por causa das adversidades? Por quê? Deixemos as amarguras de lado, joguemos nossos complexos no lixo. Se os que nos antecederam, vencendo as piores dificuldades que sempre aparecem desafiantes no caminho do progresso, tivessem capitulado, onde estaríamos?! No tempo das cavernas. Por isso, não esmorecemos. Pelo contrário, nosso dever é não jogar a toalha. Aí, os fatos realmente mudam e o milagre, que de um clique se deseja, concretiza-se: o do trabalho, alimentado pela Fé Realizante.

Mensagem de José de Paiva Netto

Moto Parque

Para celebrar a cultura das motos e da música, hoje e amanhã acontece a 3ª Edição do Moto Parque, no Estacionamento 10. O evento vai oferecer apresentações de bandas de rock e outros gêneros, boa gastronomia e brinquedos infláveis para a diversão da criançada.

Beauty Day

As doutoras, Amanda Almeida e Bárbara Ferrer comandam evento especial de pura beleza e cuidados para a pele. Toxina botulínica, preenchimento facial, lifting, fios PDO, skinbooster, prophilo, jato de plasma e bioestimuladores de colágeno estão no leque de tratamentos rejuvenescedores. Nesta sexta e sábado, na Clínica Ferrer Odontologia.

Assédio e sexismo no vinho

Quase metade das mulheres que trabalham na indústria do vinho no Reino Unido já consideraram deixar o emprego por causa de desafios baseados em gênero. A Curious Vines, uma plataforma on-line que conecta mulheres do setor, em parceria com a Proof Insight, realizou uma pesquisa com 726 participantes para investigar suas experiências na indústria vinícola. O sexismo e o assédio foram considerados os principais problemas enfrentados por elas. Outras barreiras foram destacadas na pesquisa, como a falta de mulheres em papéis de liderança, condições discriminatórias e outros tantos desafios encarados por elas. A falta de trabalho flexível faz com que muitas retornem logo da licença maternidade.

Campeonato de degustação

O Brasil ficou em 10º lugar no campeonato do mundo de degustação de vinhos, que teve lugar no Château Sainte Roseline, na Provence (Sul da França), no último dia 14. O país campeão mundial foi a Romênia (com 108 pontos), seguido da Holanda (107 pontos) e da Dinamarca (95 pontos). A França terminou ao pé do pódio (4º lugar) com 90 pontos. A equipe brasileira marcou 75 pontos e foi composta por Luiz Batistello, Diego Dequi, Bruno Vianna e Gabriel Barreto.