Coluna Lia Dinorah

Diz o conto – espelho, espelho meu… o resto já sabemos. Como é difícil nos apercebermos da nossa real valia. Nossa vida, por vezes, é interrompida, sonhos são adiados e projetos engavetados. Temos nossas justificativas para tal, ora estão nas questões de família, ora nas limitações no âmbito acadêmico-profissional, e ainda nas questões de cunho social mormente financeiras. Tudo serve de desculpa para terceirizarmos nossos fracassos e procrastinações. Porém, os maiores sabotadores de nossos sonhos, somos nós mesmos. Olhamos nossa imagem e não sabemos quem realmente somos, vivemos na expectativa de enquadramentos em padrões preestabelecidos, em imposições de terceiros, e nunca nos valemos do que de fato somos realmente. A Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo, e que fomos formados de um modo assombroso e lindo. Nada mais que isso. Somos filhos de Deus e isso nos basta para vencermos na caminhada.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Top of Mind

O Centro Internacional de Convenções do Brasil será palco, no próximo dia 1º, da entrega do Prêmio Top of Mind 2023 promovido pelo Jornal de Brasília. A premiação tem como objetivo valorizar e destacar o trabalho e desempenho das marcas que fazem a diferença na capital do país. Além disso, busca incentivar as empresas a inovar, adotando estratégias que fortaleçam o mercado local.

Menção honrosa

A Câmara dos Deputados realiza, às 14h30, a cerimônia de entrega do Prêmio Zilda Arns 2023, em reconhecimento a pessoas e instituições que contribuem para a defesa dos direitos das pessoas idosas. O Papa Francisco está entre os homenageados.

Desfile

Com mais de três décadas de tradição e história, a LE LIS celebra hoje sua reabertura no Iguatemi, com desfile de moda, a partir das 18h. Além da presença da influenciadora Denise Gebrim, o evento contará com coquetel e DJ para receber os convidados em um clima aconchegante, bem ao estilo da marca.

Tim-tim

Nos dias 28 e 29, os melhores rótulos do país estarão reunidos em mais uma edição do Sparkling Festival, com degustação de espumantes e vinhos rosés. O evento vai acontecer na Praça Central do Casapark.

Almoço musical

Ao som de um piano de cauda, posicionado no centro da praça de alimentação, Fabiano Cavalcante presenteia o público do Liberty com sua interpretação única de clássicos internacionais de jazz, MPB e hits contemporâneos. Todas as quintas-feiras, a partir das 12h.

Passarela

Capitaneadas pela empresária Adriana Gomes, um grupo de elegantes de Goiânia, entre elas Christiane Santos, embarcou para Milão. Lá, cumprem o curso Moda Italiana – Passaporte Fashionista, com a consultora de imagem e estilo Andrea Furco, residente em Paris. Voltam com mais um carimbo para certificá-las como as mais bem vestidas da capital.

Trecho interno

Acostumadas a longos percursos para viver o melhor que o mundo tem a oferecer, Vânia Prata, aproveita a aposentadoria de alto cargo no governo de Goiás para rever a família em trecho interno de rápido deslocamento. Vai ser hóspede da filha Virgínia, do genro Rannier, e dos netos Isaac, Ana, Levi e Davi, no estado do Mato Grosso.