Coluna Lia Dinorah

A RELIGIÃO DIVINA E O AMOR FRATERNO

A Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo veio à Terra para preparar os caminhos da Volta Triunfal do Cristo e, com a Sublime Claridade do Evangelho-Apocalipse, em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento de Jesus, ajudar a despir satanás, espiritual e moralmente, do seu disfarce. Isso significa dizer: colaborar com todos em prol da espiritualização das multidões, de modo que as criaturas de Deus possam vir a se conciliar em Seu Santo Nome, que é Amor. A recompensa para a desumanidade é a desumanidade, estopim para qualquer Armagedom. Entretanto, como escrevi em Reflexões e Pensamentos – Dialética da Boa Vontade: Nada há mais potente e objetivo do que o Amor Fraterno. É superior ao poder de todas as armas. E nas horas de crise, dos mais admiráveis modos, ele se revela, dando continuidade à vida, renovando, transformando, regenerando com base nas melhores qualidades do Espírito Eterno do ser humano.

Mensagem de José de Paiva Netto

Feira

Inaugura hoje e segue até o dia 22, no Pavilhão do Parque da Cidade, a Expo Integrativa. Trata-se da maior e principal feira de negócios, produtos, equipamentos e medicina integrativa da América Latina.

Diplomáticas

Quem assume a embaixada do Brasil em Trinidad e Tobago, é a embaixadora Maria Elisa Teófilo de Luna.

Maria Cristina de Castro Martins vai chefiar a nossa representação na Guiana.

Black n’ Shine

Especialista em eventos memoráveis, a Shine Produções vai promover uma elegante festa neste sábado, no Greenhouse Restaurant. Men dress code: all black. Women: shinning outfits.

Aulão gratuito

Com o objetivo de ajudar os candidatos a reduzir o estresse e a se prepararem melhor para o dia da prova, amanhã, às 14h, os professores do Ibmec Brasília promoverão um aulão de preparação para o ENEM.

Reconhecimento

O CBV – Hospital de Olhos, reconhecido como um dos mais respeitados hospitais oftalmológicos do Brasil, recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar. A honraria distingue empresas que se destacaram na gestão de pessoas e no clima organizacional ao longo do ano de 2023.

As empresas premiadas foram selecionadas a partir da pesquisa exclusiva FEEx (FIA Employee Experience), conduzida pela Fundação Instituto de Administração, que ouviu mais de 209 mil trabalhadores brasileiros em todo o país. O CBV se destacou entre as 150 empresas selecionadas, demonstrando excelência em práticas de Recursos Humanos e promoção de um ambiente de trabalho positivo.

Ranking dos vinhos mais negociados

Dom Pérignon 2013 foi o vinho mais negociado no mercado do vinho, nesse terceiro trimestre de 2023, segundo a Liv-ex. O preço de mercado da cuvée é de cerca de R$ 10,5 mil. Em seguida, no top três da lista vem o champanhe Louis Roederer, Cristal 2015 (R$ 13,2 mil) e Tenuta San Guido, Bolgheri Sassicaia 2019, (R$ 16,3 mil).

Nova geração no Château Margaux

Château Margaux, Premier Grand Cru Classé 1855, anuncia uma mudança de direção: Corinne Mentzelopoulos, há 43 anos à frente do château, passa a direção para o seu filho Alexis Leven-Mentzelopoulos. A sua filha Alexandra Petit-Mentzelopoulos torna-se presidente do Conselho de Administração. Esta é a terceira geração da família no comando da propriedade adquirida por André Mentzelopoulos, em 1977.