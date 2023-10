Coluna Lia Dinorah

TOLERÂNCIA

Cada indivíduo tem uma tempera, como cada povo tem a sua. Nos organizamos em tribos e temos nossos códigos de civilidade ou barbarie. Mas devemos ter em mente que há um teto e uma tolerância para o bom senso e para a justiça. Vivemos em tempos onde é proibido se proibir, apontar doenças tornou-se em fobia, e o errado muitas vezes se passa por certo. Mas bom senso e consciência permeiam nossa natureza humana. Pensar no próximo e cultivar empatia são posições conscientes, e embora muitos fatores possam determinar nosso comportamento, a maior parte deles é volitivo. O Cristo deu-nos um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos ser, não apenas ouvintes das palavras dele, mas praticantes da sua vontade. Dessa forma, justiça social, equidade de decisões, paz e harmonia se manifestarão não apenas na individualidade, mas na nossa sociedade organizada.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Indicados para o CNJ

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu os representantes da Justiça do Trabalho para compor o Conselho Nacional de Justiça no próximo biênio, nas vagas de conselheiros da Justiça do Trabalho. Os indicados foram o ministro Caputo Bastos, do TST, o desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o juiz do trabalho Guilherme Guimarães Feliciano, do TRT da 15ª Região.

Festival

Agita amanhã a nova Unidade do Abençoado, na 207 Asa Norte, o evento de abertura do Festival Bar em Bar 2023.

Rock in Concert

Nesta quinta-feira, a banda argentina Seattle Supersonics e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos se apresentam no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em um tributo ao Nirvana.

Petit-comité

Em ritmo já de confraternização natalina, a empresária Célia Fonseca recebe, em sua loja homônima, grupo de 20 elegantes de fino bom gosto para apresentar a estonteante bela coleção de semijoias da designer Cláudia Arbex. Vai ser no dia 9 de novembro, às 18h, em noite regada a vinhos safrados e finger foods elegantes. O espaço será regiamente decorado pela expert Fernanda Lobo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fila anda

Jornalista de fina escrita e viajante mochileiro, Márcio Fernandes vai lançar, em novembro, seu primeiro livro de crônicas de viagens intitulado A fila anda. São relatos que misturam o dia a dia de suas andanças pelo Caminho de Santiago, Altavia 1, na Itália, e outros percursos pela Europa, com a história dos lugares e um pouco de ficção que fazem da publicação uma deliciosa leitura.

Asas à imaginação

Caxiense radicada em Los Angeles, a escritora Suzy Hekamiah participa, no próximo dia 26, do salão do livro de Framinghan, onde ministra palestra sobre literatura e representação cultural feminina. A autora do livro “Código dos Mares – Os contos do tempo” tem um brilhante trabalho reconhecido mundialmente com foco em literatura fantasiosa.