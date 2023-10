Coluna Lia Dinorah

Securitização

O Ministério da Fazenda deve enviar ao Congresso Nacional em dezembro ou no início de 2024, uma proposta que permitirá a securitização de recebíveis até o final deste ano. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que a Fazenda pretende finalizar as discussões da proposta que permite a União, Estados e Municípios a cederem direitos creditórios ao setor privado.

Pai da aviação

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados vai realizar audiência, no dia 18, às 9h30, para homenagear os 150 anos de nascimento de Santos Dumont, celebrado em 2023, e debater suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil. Uma réplica do 14 Bis está em exibição no Congresso Nacional.

Mostra

Amanhã, a CAIXA Cultural Brasília recebe a exposição “desCOLONIZAR CORpos”, do artista visual Sérgio Adriano H. Um conjunto de 30 obras, de sua mais recente produção, no qual reflete sobre vida e morte, identidade racial, invisibilidade e apagamento social.

Network

O conselheiro da Fecomércio-DF e diretor institucional da Donner & Prosper, Fábio de Carvalho, recebe pesos pesados do ramo empresarial para almoço, nesta quarta-feira, no restaurante Faro.

Audiência

Para apresentar o plano de trabalho do ministério e as ações programadas para os próximos anos, a Comissão de Comunicação da Câmara Federal recebe o ministro Juscelino Filho, no próximo dia 18, às 14h30. A expansão da internet será um dos temas da visita.

Doe sangue

O GSH Banco de Sangue de Brasília está convocando doadores de todos dos tipos sanguíneos, pois houve uma queda de 80% nas doações, especificamente, nas últimas semanas. A instituição alerta que, em feriados prolongados, a tendência é que os doadores se afastem ainda mais, pois muitos viajam. Por conta disso a demanda por transfusões aumenta, devido aos acidentes de trânsito nas estradas.

Jantar

Por ocasião das festividades da Data Nacional da Espanha, a embaixadora Mar Fernández-Palacios recebe convidados para jantar de lançamento do cardápio do restaurante Aragon, nesta terça-feira.

Cinema

A Mostra 51º Festival de Cinema de Gramado, que acontece desta terça ao dia 20, no CCBB, exibirá os cinco vencedores dos Kikitos de Melhor Filme das edições do festival de 2018 a 2022: “Noites Alienígenas”, “Carro Rei”, “King Kong em Asunción”, “Pacarrete” e “Ferrugem”. A programação é toda gratuita.

Giro Vegano

O I Festival Giro Vegano agita o Distrito Federal até o dia 19 de novembro. Entre bares, restaurantes, feirantes e cafeterias, 22 estabelecimentos estão participando. Os espaços comercializam duas receitas feitas especialmente para o evento, com preços super acessíveis: R$ 25 reais cada.