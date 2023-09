Coluna Lia Dinorah

A PAZ NÃO SE IMPROVISA

A Paz não se improvisa. É resultado de muito esforço, dedicação, inteligência; de integração entre a humanidade da Terra e o Mundo Espiritual Elevado. Os mortos continuam vivos. Não morrem. E estão sempre dispostos a nos auxiliar. Cabe aqui este pensamento de Alcione Vilamil, que viveu no século 17: “Na obra de Deus, a Paz sem trabalho é ociosidade com usurpação”.

Mensagem de José de Paiva Netto

Oscar da imprensa

A 18ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação – O Dia em que o Jornalista Vira Notícia abre hoje os trabalhos. A comissão julgadora fará sua primeira reunião na Embaixada de Portugal, sob o comando de Kátia Cubel. O Jantar dos Finalistas será em novembro e a cerimônia de premiação, no mês seguinte.

Na Praia

Gusttavo Lima é a grande atração do domingo, neste último fim de semana do festival. O Embaixador sobe ao palco praiano e promete um espetáculo inesquecível. Completa o line up a dupla Bruno & Denner.

Bem-estar

O Spa Brasília abriu as portas na galeria do emblemático Hotel Nacional, unindo harmonia e equilíbrio num oásis de tranquilidade e cuidados.

Espetáculo no gelo

Cirque on Ice, uma produção dos Irmãos Stevanovich, com direção da coreógrafa inglesa Nicky Scott, estreia em Brasília nesta sexta-feira. A montagem vai ocupar uma grande tenda de circo, com área de mais de 18 mil m², na Arena BRB Mané Garrincha.

Rumo aos States

Após se consolidar como a maior marca de calçados da América Latina, Arezzo expande os horizontes e inicia a venda de seus produtos em mais de 35 pontos de vendas norte-americanos. O primeiro ponto físico é em uma das lojas de departamento mais famosas do mundo, a Macy’s de Nova Iorque.

Itália perde título

Este ano tem sido um desafio para os produtores de vinho em Itália, fazendo com que a produção caia 12% em relação a 2022. As condições climatéricas extremas e as doenças fúngicas devastaram as vinhas, fazendo com que a produção descesse para menos de 44 milhões de hectolitros. A situação é ligeiramente melhor nas regiões do norte, incluindo o Piemonte. Mesmo assim, a queda global significa que a França vai recuperar o primeiro lugar pela primeira vez em nove anos.

Colheita na França

Enquanto a França sofreu um calor extremo na semana passada (+33ºC na sombra), as colheitas prosseguiram e seis pessoas morreram em consequência de ataque cardíaco nas vinhas. O drama aconteceu nos vinhedos de Champanhe e Beaujolais. Para fazer face ao aquecimento global, certas regiões como Languedoc e Bordeaux organizam colheitas à noite.