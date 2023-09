Coluna Lia Dinorah

A POTENTE CARIDADE

Em minhas pregações, reiteradas vezes ressalto o insofismável valor pragmático da Caridade. Não é, absolutamente, enfiar um pão seco pela goela de um carente social que não tem onde cair e afastar-se dele o mais rápido possível. No entanto, Caridade é a força que nos mantém de pé! Caridade expressa pujança, competência, qualidade, respeito, afeto, carinho e mais uma porção de elementos. Em nossas vidas quando áridas — por ausência de conexão com a Boa Vontade de Deus — às vezes pouco percebemos quanto a Caridade Celeste nos faz falta!

Evangelho e Apocalipse constituem a mais pura Caridade, pois Caridade é Amor, e Deus é Amor. Em diversas ocasiões, a pessoa se alimenta bem e reclama: “Está me faltando alguma coisa. Acabei de comer e estou insatisfeito(a)!”.

Trata-se de uma vitamina especial que não constava daquela alimentação que lhe foi oferecida. Assim ocorre frequentemente na lide terrena e espiritual. A Caridade é esse banquete multivitamínico de que o corpo espiritual carece. Abasteçamo-nos dela.

Mensagem de José de Paiva Netto

Ação solidária

Fazer o bem e estimular a economia da região onde vivemos. Esta é a proposta da nova campanha do TGS Solidário que, até o dia 30, arrecada variadas peças jeans, no Taguatinga Shopping. Que tal tirar do armário aquele short, saia ou calça que não possui mais uso? Os itens serão destinados aos projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto LEVVO. As doações podem ser feitas na caixa de doação localizada no Piso 1, próximo ao Balcão de Informações.

Estratégia vencedora

A Pernod Ricard (vinícola Jacob’s Creek, Vodka Absolut, Perrier-Jouët Champagne) e centenas de outras marcas de bebidas apresenta crescimento recorde, apesar da crise no setor. O grupo francês aplicou uma política de aumento de preços para garantir os seus lucros sem perda de vendas. Essa estratégia vencedora permitiu resultados recordes: lucro líquido anual de 2,26 mil milhões de euros (+13%) entre junho de 2022 e junho de 2023. “A relevância da nossa estratégia de crescimento, a atratividade das nossas marcas e o compromisso infalível como a agilidade das nossas equipes permitiram-nos ganhar mercado na maioria dos países e, ao mesmo tempo, fortalecer os nossos preços”, explica Alexandre Ricard, presidente e CEO do grupo em comunicado à imprensa. A Pernod Ricard é a número dois mundial no setor, atrás da britânica Diageo. O grupo teve um crescimento de 1% no Brasil nesse período.

África do Sul

Cerca de 40% dos viticultores sul-africanos estão em situação de deficit, segundo relatório publicado pelo Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP). A falta de rentabilidade da atividade vitivinícola vem reduzindo a área de vinha plantada no país, que em 2022 caiu abaixo dos 90.000 ha pela primeira vez desde 1998. O relatório afirma que apenas 12% dos produtores são rentáveis ​​no longo prazo, enquanto 49% conseguem gerar lucros baixos ou atingir o ponto de equilíbrio e 39% registram perdas.

Otimismo

Wine of South Africa, organismo de divulgação dos vinhos sul-africanos, se mostra otimista apesar do relatório da BFAP. No Instagram o organismo ressaltou a opinião do crítico internacional de vinhos Tim Atkin MW: “a África do Sul está produzindo os melhores vinhos da sua história (…), o Cabo ultrapassa o Vale do Loire na produção do melhor Chenin Blanc seco”.