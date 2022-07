Coluna Lia Dinorah

Foto: Inove Aceleradora Noite peruana

A empresária Ivone Carvalho (foto) recebe seletos convidados no próximo dia 11, para celebrar os 12 anos de sucesso do premiado restaurante Taypá, com saboroso menu assinado pelo estrelado chef Marco Espinoza.

Agenda cultural

O Na Praia está com atrações musicais imperdíveis para este fim de semana. Hoje tem repertório pop na voz de Anavitória. Amanhã vai rolar muito samba e pagode, com Raça Negra e Jorge Aragão. Ferrugem se apresenta no domingo.

Love is in the air

A advogada Patrícia Garrote e o marido Carlos Alberto Castellanos oferecem jantar neste sábado, na Trattoria da Rosario, para celebrar o amor – a renovação dos votos do casamento – e o aniversário do anfitrião.

nova fase do escritório Relato Arquitetos traz também uma novidade: a estreia de Ana Karolina Magalhães e Pedro Henrique Ferreira (foto), juntos, na mostra Mainline. A Casa Relato conta com uma harmoniosa mistura de elementos, como pedras e plantas naturais, madeira e vidros, tudo para criar uma atmosfera única e convidativa. A inconfundível assinatura da dupla pode ser conferida de perto no CasaPark

Foto: JP Rodrigues

Ferrari nos pódios da F1

O espumante da região de Trento, norte da Itália, estende contrato de três para cinco anos com a Fórmula 1 e garante que pelo menos até 2025 o espumante Ferrari estará nos pódios. Dentro deste novo acordo, inclui a venda de Edições Limitadas do Ferrari F1 Podium em formato Jéroboam. Além de uma ação solidária com as garrafas estouradas pelos ganhadores do certame, elas serão autografadas no final de cada corrida pelos três primeiros colocados e leiloadas em prol de instituições de caridade no site F1 Authentics. Foto: Divulgação Site da Ferrari Trento

Roussillon conquista o mundo

Os vinhos produzidos sem arrogância, no Sul da França, são degustados em mais de 80 países e suas importações não param de crescer. A prova: 2021 foi um ano excepcional em termos de volumes e valores de exportação nos variados mercados. Os vinhos do Roussillon (secos e doces naturais) registraram 6,9 milhões de garrafas vendidas pelo mundo afora, um aumento de 18% em relação a 2020. Cerca de 42% das garrafas exportadas destinam-se ao mercado europeu e 58% aos demais países do mundo. Nos últimos nove anos o valor de uma garrafa de vinho seco aumentou 55% e o de uma garrafa de Vin Doux Naturel dobrou de preço!

Golpe em grande escala

Polícia francesa desmantela mais um grande esquema de falsificação de vinho em Bordeaux. No final de junho, cerca 20 pessoas foram presas e liberadas sob custodia, suspeitas de participarem de golpe em grande escala de falsificação de vinhos. Segundo a polícia, dentre os cabeças do esquema estariam um proprietário de Château e um négociant. Os vinhos falsificados eram vendidos como sendo do Médoc, mas na verdade vinham da Espanha. Os suspeitos podem levar uma pena máxima de 10 anos de prisão.

Seca na Itália

Vinhedos do norte da Itália sofrem com a seca e cinco províncias italianas declaram estado de emergência. Essas regiões produzem vinhos reputados como Langhe, Valpolicella e Franciacorta. Segundo produtores, já não há reservas de água no solo para suprir a safra 2022. Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto receberão apoio do governo para combater as mudanças climáticas na região.