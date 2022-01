O que é preciso para se tornar motorista de ônibus de viagem

Confira os requisitos necessários para ingressar nessa profissão.

Ser motorista de ônibus de viagem exige muito, não somente pela responsabilidade, mas também devido ao desgaste físico. No entanto, para quem gosta de dirigir e ver novas paisagens, é uma ótima alternativa de carreira.

Se você é uma dessas pessoas, saiba que, além da habilidade de condução, é preciso ser paciente, educado e cordial com os passageiros. E, entre as empresas em que você pode trabalhar, uma das opções é a Santa Maria Turismo.

No entanto, ainda que você dirija bem, é necessário atender alguns requisitos para exercer essa profissão. Neste artigo, reunimos tudo o que é preciso para atuar na área. Confira!

Quais os requisitos para trabalhar como motorista de ônibus de viagem?

Entre os requisitos que o condutor deve preencher para atuar como motorista de ônibus de viagem, estão:

possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria D;

realizar o Curso para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros nas unidades do SEST SENAT.

CNH D

Para obter a CNH categoria D, é preciso estar habilitado há dois anos na categoria B ou há, pelo menos, um ano na categoria C.

Após cumprir as exigências mínimas, o motorista passa por exames médicos de acuidade visual e força. Vale ressaltar que os exames realizados para a categoria D são bem diferentes dos aplicados para a categoria B.

Depois de concluir 20 horas de aulas práticas, o condutor é avaliado em duas etapas: percurso em via pública e exercício de baliza. Como a pessoa já possui habilitação, uma nova prova teórica é dispensada.

Curso para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros

O condutor também é avaliado psicologicamente e deve, obrigatoriamente, fazer o Curso para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros nas unidades do SEST SENAT, de acordo com a resolução 168/2004 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Para fazer o curso, também é necessário preencher alguns requisitos. São eles:

ter a partir de 21 anos completos;

estar habilitado, no mínimo, na categoria D;

não ter cometido nenhuma infração grave nem ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses;

não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir;

não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos;

não ter sofrido cassação da carteira de habilitação decorrente de crime de trânsito.

O curso tem carga horária de 50 horas e é dividido em quatro módulos:

legislação de trânsito;

direção defensiva;

respeito ao meio ambiente e convívio social no trânsito;

relacionamento interpessoal.

Ao término de cada módulo, será aplicada uma prova teórica, que exige ao menos 70% de acerto.

Todas as informações referentes ao curso são anexadas à CNH e, a cada cinco anos, ele deve ser refeito. No entanto, nesse caso, a carga horária diminui para 16 horas.

Habilidades necessárias

Além de cumprir as exigências mínimas, também é importante que o condutor tenha algumas habilidades para desempenhar a função de motorista com maestria, como ter uma ótima noção de segurança na direção do veículo, visto que há vidas sendo transportadas. Outras habilidades que também podem ser destacadas são:

ter noções de como dirigir de maneira econômica;

reconhecer os pontos considerados críticos das rodovias;

ter boa capacidade para agir de forma profissional e ética;

saber lidar com o público, especialmente com pessoas que possuem restrições de mobilidade.

Dessa maneira, tanto a satisfação do motorista em relação à sua profissão quanto a segurança dos passageiros e do próprio profissional serão garantidas.

Portanto, se você possui as habilidades listadas acima, basta providenciar a CNH D e fazer o curso para se tornar motorista de ônibus de viagem.