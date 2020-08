Imagem e Credibilidade #041- Eleições: as de daqui a pouco e as de 2022

PUBLICIDADE

Recentemente, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa que deu muita repercussão e gerou muita discussão. De acordo com ela, o presidente Jair Bolsonaro venceria as eleições se elas fossem hoje. Tratou-se da primeira pesquisa mais ampla de intenção eleitoral feita até agora. Assim, para poder explicá-la e analisar seus cenários, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília convidou esta semana o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. E o primeiro alerta importante que ele faz é: as eleições presidenciais não serão hoje. Até que aconteçam, muita coisa ainda irá acontecer, provocando seus eventuais impactos. Sejam denúncias como a divulgada hoje pela revista Crusoé, que mostra que Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, depositou 21 cheques na conta de Michelle, a mulher do presidente Jair Bolsonaro. Seja a própria eleição municipal deste ano e seus reflexos. Murilo Hidaldo é o convidado especial do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.