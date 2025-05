PERGUNTAS DE TORCEDORES

O leitor torcedor gamense Uriel Cabral Júnior me faz perguntas sobre a história do seu clube. José Assírio Neto , também, pergunta sobre um tempo pelo qual torceu e não existe mais. Muito obrigado por ser nosso leitor, amigo. Mas vamos lá:

1 – Quais as maiores goleadas do time do Gama em jogos contra times do DF e de fora ?

1 – Gama 13 x 1 Atlético Brasiliense (amistoso, em 22 de outubro de 1980, no Bezerrão, foi a maior. O adversário era o novo time do Tim (Hermínio Ferreira Neves), que o pessoal da Administração Regional do Gama deixou o comando do Periquitã o, para apoiar o representante da cidade no Campeonato Brasiliense de Futebol Profissional-1976, o primeiro, pois o Tim foi visto sem nível cultural suficiente para a empreitada.

2 – Gama 10 x 0 Seleção de Cristalina-GO, em 14 de junho de 1979, com gols marcados por Manoel Ferreira (3); Fantato (2), Santana (2), Roldão, Odair Galetti e Maurinho (gol-contra); 3 – Gama 8 x 0 Planaltina, em 3 de novembro de 1985; 4 – Gama 7 x 0 ASBAC (amistoso), em 31 de agosto de 1981; 5 – Gama 7 x 0 Desportiva Bandeirante, em 20 de julho de 1980, com Lino (2), Fantato (2), Nego (2) e Manoel Fereira (1) batendo no filó ; 6 – Gama 6 x 0 Comercial de Planaltina, em 19 de outubro de 1980, no Bezerrão, com redes balançadas por Fantato (2), Dácio (2), Lino e Décio (?); 7 – Gama 5 x 0 Tiradentes, em 25 de setembro de 1980, com Lino (2); Fantato e Boni na rede.

Em outros jogos interessantes, o time alviverde candango chegou a escrever Gama 7 x 1 Limoeiro-CE, no Bezerrão, pelo Campeonato Brasileiro da Série, em 28 de novembro de 2004, com gols de Victor (2), Rodrigiho (2), Cleiton, Michel Platini e Emerson.

Qual foi o maior placar alcançado por Dom Pedro II nos campeonatos candangos? José Assírio Neto (Taguatinga-DF).

A grande glória dos alvirrubros foi mandar 7 x 3 na Desportiva Bandeirante, em 22 de janeiro de 1976. A agremiação surgiu mantida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros-DF e chegou ao vice-campeão nos Candangões-1999, batida pelo Gama, e 2008, pelo Brasiliense. O Dom Pedro II disputou duas Copas do Brasil e foi eliminado por Fluminense e Botafogo. Teve três quedas para a segunda divisão candanga e passou pela Série A-DF em 228 jogos, com 78 vitórias, 50 empates e 100 derrotas, marcando 289 gols elevando 353 gols.

Funado, em 1996, como Esporte Clube Dom Pedro II, mudou de nome, para Esporte Clube Dom Pedro Bandeirante, em 2009. Em 2016, mudou, de novo, passando a ser Real Futebol Clube, e voltou a mudar, em 20929, para Real Brasília. Já foi campeão candango da Série B-2002 e 2016 e da Série A-2023.

Ok, Galera? Só não tenho os gols do Gama 8 x 0 Planaltina, pois este jogo foi em uma tarde de domingo em que eu estava viajando. Mas você vai atrás disso e informar a vocês em uma das próximas colunas, combinadas?