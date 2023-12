Pelé no tricolor de aço

Certa vez, o Zé Veneno excedeu: anunciou que o Esporte Clube Bahia, dono de não menos do que 70% da torcida estadual, estava acertando com o “Rei Pelé”

Durante os inícios da década-1960, a Rádio Excelsior, de Salvador, tinha um personagem, criado pela segunda metade da década anterior, o Zé Veneno, que sacaneava todo mundo no futebol baiano. Entrava no ar ao som de “Eu sou terrível”, um dos maiores sucesso de Roberto Carlos, e garantia grande audiência em qualquer horário que fosse escalado. Para os ouvintes, o “tal” seria o narrador França Teixeira, que ficou popularíssimo e elegeu-se deputado federal – hoje, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

Certa vez, o Zé Veneno excedeu: anunciou que o Esporte Clube Bahia, dono de não menos do que 70% da torcida estadual, estava acertando com o “Rei Pelé” para o “Camisa Dez” passar um tempo envergando a sua gloriosa jaqueta. O Teixeira aproveitou-se de uma declaração do atleta, de que adorava visitar a Bahia e que mantinha negócios em sociedade como empresário Alfredo Saad, o presidente do clube baiano.

A audiência do programa estava para lá da estratosfera e a torcida do Bahia já comemorava a “contratação” do Pelé. Jornais montaram a foto do “Rei” vestindo a camisa do “Esqudrão Tricolor de Aço” e, dali por diante, nã se falou em outra coisa na capital soteropolitana. Até o Senhor do Bonfim ficou em segundo plano. Diante de tantas audiência e expectativa dos torcedores, o narrador França Teixeira armou com o presidente do Bahia (Saad ficou entre 1970/1971) um telefonema ao Pelé, durante o programa do meio-dia, para o “Rei” não desmentir nada, enrolar o que pudesse.

Saad achou a ideia ótima, pois lhe daria muitas graças juto à torcida Com tudo combinado, combinadinho, amarradinho, para aumentar a sacanagem, o Teixeira conseguiu jogar, também, no lance, o presidente do Santos (1945 a 1971), o então deputado federal Athiê Jorge Curi,que não dispensava nenhum espaço na imprensa nacional. Evidentemente, ele pulou daqui, dali e não desmentiu e em confirmando nada, como seria de se esperar. Até ali ia tudo bem. O jogo virou, no enanto, quando o Pelé pegou o lance no bico da meia-lua da grande área e chutou pra fora. Disse que vinha batendo um papo com o presidente do Bahia e o chamou por Osório Vilas Boas, esquecendo-se de que o cargo era do seu amigo Alfredo Saad (1970/1971). Foi, então, que a galera sacou que, saindo da Rádio Excelsior, aquilo só poderia ser mais uma do Zé Veneno, que tentou salvar o lance na pequena área, dizendo tratar-se de brincadeira de primeiro de abril – um primeiro de abril bastante atrasado, pois já era sete de agosto e, no dia seguinte, Bahia e Santos jogaram, pelo Campeonato Brasileiro, e ficaram em cima do muro: 0 x 0, na Fonte Nova.

Mas sacanagem maior a torcida do Bahia havia enfrentado no 16 de novembro de 1969, na mesma Fonte Nova. Naquele dia era um domingão e o Pelé iria enfrentar o Tricolor de Aço entrando no gramado com 999 gols já marcados. Só o treinador do time da casas, o paraguaio Fleitas Solich, torcia para a sua rapaziada. O presidente do Bahia, Osório Villas-Boas, falava, abertamente que queria ver “Bahêa” levando o “Gol Mil do Rei do Futebol” e garantias que toda a Bahia faria festas. Como ele pensavam os 36 mil pagantes, e até torciam para o árbitro Arnaldo César Coelho-RJ arrumar um “pênalti mandrake” para o esperado tento sair.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Pelé teve a grande chance de sacudir a rede. Recebeu a bola na entrada da área, tabelou com Coutinho, avançou e a pelota tocou no braço de um dos zagueiros do Bahia, sem o árbitro ver (ou fazer que não viu). Lá pelas tantas, ele fez um giro de corpo, limpou o lance, dominou a bola diante do goleiro Jurandir e, com o pé direito, tentou executá-lo. A bola ia entrando, quando o zagueiro Nildon, com o pé esquerdo, salvou o lance – e foi vaiado pela própria torcida do Bahia. No dia seguinte, o “Rei” falava ao Zé Veneno, no programa da Rádio Excelsior: “Não avisaram aos jogadores do Bahia que era pra eu fazer o gol, entende, entende!”