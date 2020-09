Não comparecimento

PUBLICIDADE

Aconteceu durante o Campeonato Estadual de Futebol do Estadual do Rio de Janeiro, em 1998, quando corria a Taça Rio, o segundo turno do esculhambadas competição.

Todo aquele rolo foi por conta de a FERJ adiar jogos do Vasco da Gama que, como campeão brasileiro-1997, tinha compromissos pela Taça Libertadores. E, também, pela Copa do Brasil. Os rivais viam na amizade do presidente vascaíno Eurico Miranda com o mandatário da FERJ, Eduardo Viana, o Caixa D´Água, que adiava as partidas locais , uma afronta. E decidiram desobedecê-lo.

O primeiro a levar W x O por não comparecer ao Maracanã para encarar o Vasco foi o Botafogo, no 10 de maio, com 171 torcedores aparecendo e comprando ingressos. Uma semana exata depois, o Flamengo fez o mesmo, diante de 34 pagantes.

Nunca se informou se a grana foi devolvida aos torcedores pagantes, que sabiam que os dois rivais vascaínos haviam decidido não comparecer aos dois jogos. Assim, Vasco W x 0 Botafogo, de 10.05.1998, e Vasco w x 0 Flamengo, de 17.05.1998, ficam sendo os dos menores públicos pagantes desses confrontos.

Vale ressaltar que, nos 14 e 21 de maio, respectivamente, Bangu e Fluminense compareceram aos locais marcados – Moça Bonita e Maracanã – e cumpriram a tabela do desacreditado torneio, ante 1.266 no estádio banguense e 962, no Maraca.

Em fevereiro de 2019, Vasco x Fluminense tiveram nova briga, por causas de estádio. Faltava um dia para os dois decidirem a Taça Guanabara, e ninguém sabia onde seria o jogo. O Flu alegava ter contrato com o Consórcio Maracanã, pelo qual a sua torcida deveria ficara do lado direito dos dos camarotes e das cabines de rádio. De sua parte, o Almirante queria fazer valer a tradição de a sua galera se colocar sempre por ali, desde 1950, quando tornara-se o primeiro clube campeão na casa.

O rolo foi parar há Justiça, que determinou o cumprimento do contrato, expedindo liminar numa sexta-feira, a 48 horas da partida. Segundo os vascaínos, eles tiveram a garantia da FERJ e do Consórcio, de que poderiam ocupar a área reivindicada. Caso contrário, levariam o jogo para São Januário, ou para o Engenhão. Mais: afirmavam já terem vendido mais de 20 mil ingressos para o local, sustentando que a decisão judicial não poderia ser cumprida.

Segundo a FERJ, no 15 de fevereiro, apresentara petição à 37 Vara Cível, informando de que a concessionária administradora do estádio estaria cumprindo decisão, e que comunicara ao Vasco da Gama, mandante da partida, para vender os ingressos do setor sul à torcida do Fluminense.

Os dois rivais haviam iniciado a briga pelo setor sul do Maracanã após as obras para a Copa do Mundo. E se enfrentaram, depois da briga, em 2 de março de 2013, no Engenhão, pela semifinal da Taça Rio, com Vasco 3 x 2.