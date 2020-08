Flavascanices

PUBLICIDADE

1 – Paulo Magalhães, cidadão carioca, nascido em 22 de janeiro de 19000, era um sujeito muito simpático entre os flamenguistas. Autor de 105 peças teatrais encenadas e com 50 livros publicados, fora, também, músico e compositor. Mais: goleiro no “hockey’ (antiga grafia), jogador de basquete e inscrito como atleta na Federação de Remo.

2 – Certa vez, o Flamengo iria enfrentar o Vasco da Gama, no water polo (hoje, pólo aquático) e, pelos instantes de o time rubro-negro adentrar à piscina, descobriram que faltava o goleiro. Não deu outra: escalaram o Paulo. Afinal, não era um cara do ofício? Tudo em cima – para a torcida do Vasco sorrir muito – explica-se: Encerrado o primeiro tempo, todos os atletas mudaram de lado. Menos o goleiro do Flamengo, que não sabia nadar e ficou agarrado à trave.

3 – Certa vez, o Flamengo compareceu a campo com dois treinadores – Joaquim Guimarães e Raphael Candiota – para enfrentar o Vasco da Gama. Mesmo assim, levou 1 X 0. Foi em um domingo, no estádio das Laranjeiras, valendo pelo Campeonato Carioca-1929, com o gol vascaíno marcado por Russinho, batendo pênalti, em nome desta rapaziada: Jaguaré, Brilhante e Itália; Tinoco, Fausto e Mola; Paschoal, Russinho, Oitenta-e-Quatro, Mário Mattos e Santana. Aquele foi o 12 jogo entre os dois clubes, com seis vitórias vascaínas e dois empates, em confronto iniciado em 29 de abril de 1923, com Vasco 3 x 1.

4 – Em 1936, o Flamengo inaugurava o seu estádio, na Gávea. Grande festa, com as presenças do prefeito do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, e do arcebispo da cidade. O pontapé inicial foi dado pelo garoto Mariozinho de Oliveira, cuja família doara cinco mil contos de réis para a construção da obra. De sua parte, o Vasco doou uma goleada: 5 x 2.

5 – O compositor Wilson Batista, parceiro de Noel Rosa, compôs: “Vamos lá que hoje é de graça no boteco do José/ Entra homem, entra menino/ Entra velho, entra mulher/ É só dizer que é vascaíno/E é amigo do Lelé” – um dos goleadores vascaíno da década….Foi buscado no Madureira, juntamente com Jair Rosa Pinto e Isaías