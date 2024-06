CEUB LOTÉRICO

Foi quando o presidente da então Confederação Brasileira de Desportos (atual CBFutebol), João Havelange, incluiu o Ceub Esporte Clube no Campeonato Nacional, mesmo sem disputar nenhum campeonato regional, como ocorria com os demais participantes.

O Ceub foi incluído em oito volantes e só venceu (Coluna 1) em uma partida. Nas demais, ficou em empate e em ponto para quem apostou no adversário da Colunas 2. Confira: Jogo 11 do Teste 151 (02.09) – Ceub 2 x 1 Figueirense-SC, no Pelezão; Jogo 6 do Teste 152 (09.09.1973) – 1 x 3 Guarani de Campinas-SP, fora de casa; Jogo 8 do Teste 153 (16.09) – 1 x 2 CRB-AL -, no Pelezão; Jogo 12 do Teste 154 (23.09) – 1 x 1 Sport Recife; Jogo 11 do Teste 155 (30.09) – 0 x 1 Nacional-AM, fora de casa; Jogo 5 do Teste 158 (21.10) – 1 x 2 Fortaleza-CE, no Pelezão; Jogo 11 do Teste 161 (11.11) – 0 x 1 Desportivas-ES, fora de casa; Jogo 12 do Teste 162 (18.11) – 0 x 2 Náutico, fora de casa.

O Ceub adotava a política de contratar muitos jogadores em final de carreira – Oldair Barchi (ex-Vasco, Fluminense e Atlético-MG); Lauro (ex-Cruzeiro); Dario Paracatu (ex-Palmeiras); Paulo Lumumba (ex-Flamengo); Rildo (ex-Botafogo e Santos); Roberto Dias (São Paulo); Fio Maravilha (ex-Flamengo), entre outros, foram alguns que vestiram a sua camisa laranja-e-azul. Por causa de tantos veteranos, quando era tido por favorito na Coluna 1 e pisou na bola, a página humorísticas do jornal Diário da Tarde, de Belo Horizonte, caçoou com os seus leitores que nada sabiam sobre o time brasiliense, dizendo que CEUB significava “Coroas Enganam US Brasileiros”. Na verdade, aqueles veteranos não enganavam, ainda davam muito trabalho aos adversários, como demonstra os placares dos seus jogos.

Em 1974, com o Ceub disputando o seu segundo Campeonato Nacional, a Loteria Esportiva o incluiu em sete dos seus 49 testes. Neles, a Acadêmica da Asa Norte (apelido que não pegou) foi quase ponto certo para os apostadores que, dificilmente, marcavam a Coluna 1, quando o time candango aparecia nela, tomando por base os seus resultados do Brasileiro-1973. Naquele segunda temporada, o Ceub teve três Colunas do Meio – Jogo 10 do Teste 175 (10.03.1974) – 0 x 0 Portuguesa de Desportos-SP; Jogo 11 do Teste 177 (31.03) – 1 x 1 Santa Cruz-PE e Jogo 5 do Teste 182 (05.05) – 0 x 0 Goiás -, todas em casa, no Pelezão, e cincos escorregadas, todas, também, em casa: Jogo 1 do Teste 174 (10.03,1974) – 1 x 2 Corinthians-SP; Jogo 9 (07.04) – 2 x 4 Atlético-MG; Jogo 9 do Teste 186 (02.05) – 0 x 2 Náutico-PE e Jogo 12 (09.06) do Teste 187 – 0 x 2 América-MG.

Em 1975, o Ceub participou do seu último Campeonato Nacional, sendo inserido em nove testes da Loteria Esportiva. Obteve duas vitórias na Coluna 1, no Jogo 10 do Teste 252 (14.09) – 2 x 0 Vitória-BA – e no Jogo 12 do Teste 258 (26.10) – 2 x 0 Desportiva-ES. No entanto, seus resultados mais marcantes foram as zebras dos empates no Jogo 10 do Teste 250 (31.08) – 0 x 0 Grêmio-RS -, na casa do adversário, e no Jogo 2 do Teste 255 (05.10) – 2 x 2 Santos, no demolido Estádio Mané Garrincha, quando perdia por dois gols de diferença.

No empate com os gremistas, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, os ceubenses promoveram uma das maiores zebraças da Loteca. Dos 47.178.056 apostadores, que somaram a arrecadação de Cr$ 70,7 milhões de cruzeiros, só 36 botaram fé no time azul-laranja, que tinha Fio Maravilha em seu ataque e fez cada acertador dos 13 pontos levar, cada um, Cr$ 619 mil, 2011 cruzeiros e 98 centavos. Nos 2 x 2 Santos, houve mais ganhadores (105) com 13 pontos e prêmio menor (Cr$ 243.288,97).

Empates no Jogo 10 do Teste 253 (10.09) – 2 x 2 Sergipe – e no Jogo 6 do Teste 265 (14.12) – 1 x 1 Desportiva-ES – foram considerados meia-zebra, por terem sido fora de casa, onde o Ceub, dificilmente, se dava bem. As derrotas não foram surpresas para nenhum apostador: Jogo 7 do Teste 249 (24.08) – 1 x 2 Goiânia-GO, fora de casa; Jogo 10 do Teste 259 (02.11) 0 x 2 Americano de Campos-RJ, no velho Mané Garrincha, e Jogo 12 do Teste 262 (09.11) – 0 x 3 Náutico-PE, na casa do adversário.