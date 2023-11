“Vai e Vem” mergulha nas complexidades de um mundo em constante transformação

Dirigido por Chica Barbosa e Fernanda Pessoa, o documentário aborda a sororidade no mundo de hoje

Dirigido por Chica Barbosa e Fernanda Pessoa, o documentário “Vai e Vem” que chega aos cinemas nesta quinta-feira (16), mergulha nas complexidades de um mundo em constante transformação, manuseando como o impacto devastador da pandemia de 2020.

O ano em que tudo mudou radicalmente, onde as fronteiras reais e invisíveis ganharam outra dimensão, é a raiz de uma provocação fílmica. Duas amigas separadas pelos hemisférios norte e sul da América pretendem dançar no tumulto de imagens, violências, frustrações e desejos. Fazem-no através de um jogo onde o registro de si e das mulheres ao seu redor se transforma em um diálogo real e lúdico, como um encontro e um abraço decididos a resistir à distância.

O documentário se torna um diálogo entre as diretoras, Chica Barbosa e Fernanda Pessoa, que optam por estabelecer uma única regra de se comunicarem por vídeo-cartas, evitando o uso de aplicativos convencionais. Essa proposta singular aborda uma perspectiva mais delicada, intima e reflexiva, transformando o longa em uma vivencia feminista que lembra o genero da poesia.

Um dos maiores destaques do longa é sem dúvidas a sua montagem que utiliza sobreposições de imagens, pinturas e quadros para conduzir o espectador a sentimentos mais profundos. O documentário ainda mescla o emocional com confissões, medos e dúvidas.

Pensando no ambito atual de alguns países, o longa retrata as eleições no Brasil e nos Estados Unidos e algumas pautas relevantes como a importância da participação política como meio de mudança, além de questões sociais como a luta pela liberação do aborto na Argentina ou a falsa propaganda de inclusão nos Estados Unidos.

Conclusão

“Vai e Vem” destaca a importância de se colocar no mundo, resistindo contra a violência e a necessidade de continuar a luta. O documentári apresenta um olhar cativante e intenso sobre um mundo em constante movimento, com percalços e belezas, ressaltando a força da humanidade e encantos, destacando a força da humanidade no meio dos entraves.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​​Ficha técnica:

Escrito, dirigido, editado e fotografado: Chica Barbosa e Fernanda Pessoa;

Produção: Jessica Luz e Paola Wink;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Documentário;

Distribuição: Boulevard Filmes e co-distribuição da Vitrine Filmes;

Duração: 72 minutos;

Classificação indicativa: 14 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria