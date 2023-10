Martin Scorsese cria épico admirável em “Assassinos da Lua das Flores”

Longa que chega aos cinemas nesta quinta-feira (19), retrata o apagamento dos nativos americanos dos EUA

Um dos maiores diretores vivos, Martin Scorsese, conhecido por verdadeiras obras-primas da sétima arte como “Taxi Driver” (1976), “Touro Indomável” (1980), “O Lobo de Wall Street” (2013) entre vários outros, estreia nesta quinta-feira (19) seu mais novo longa. Baseado no best-seller de não ficção de David Grann, “Assassinos da Lua das Flores” retrata os assassinatos em série contra a tribo Osage na década de 1920 em Oklahoma, fazendo uma reflexão do apagamento dos nativos americanos dos EUA.

O cineasta escolhe seus atores favoritos, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio para protagonizarem ao lado do fenômeno Lily Gladstone esse épico faroeste fúnebre.

Em 1920, na região norte-americana de Oklahoma, misteriosos assassinatos acontecem na tribo indígena de Osage, uma terra rica em petróleo. O caso foi investigado pelo FBI, a agência que tinha acabado de ser criada na época. Os assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920, assolando os membros da tribo Osage, acaba desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Mais de três horas de filme, pode até parecer longo, porém Martin Scorsese que também assina o roteiro ao lado de Eric Roth, cria cena por cena sem que nenhuma sequência se arraste. Os personagens e a trama que é muito extensa são trabalhados de forma que a realidade apresentada seja construída com calma, sem nada tomar o lugar da proposta de mostrar um povo apagado pela história.

O longa demonstra o desprezo pelos nativos americanos e a impunidade do homem branco. O espectador vai acompanhar como é longo o caminho para justiça é que talvez possa nem chegar visto que isso não apagará os assassinatos e famílias destruídas.

Scorsese que pode ser visto como um dos cineastas mais fiéis da tradição da nova Hollywood trabalha com a ilusão criada por Griffith com o famoso “final feliz”. O diretor controla toda a história da forma que a trama fica o mais instigante possível, principalmente com ajuda da sua equipe técnica, como a trilha sonora composta pelo saudoso Robbie Robertson que faleceu em agosto deste ano e a fotografia visceral de Rodrigo Prieto.

Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Atuações invejáveis

Robert De Niro e Leonardo DiCaprio já são figurinhas carimbadas nos filmes do Scorsese, sem dúvida nenhuma eles estão ótimos, dividem muito bem a tela e a proporção drástica de seus personagens com expressões marcantes, que são aplaudidas de pé.

Contudo a maior força do longa e sem nenhum questionamento é a atuação da atriz Lily Gladstone, sua personagem tem uma potência trágica, ela é quieta, sutil, observadora com um olhar único que só pode ser vista como fenômeno da natureza. E talvez o único erro de Scorsese seja não colocar todos os minutos destinados à ela.

Conclusão

Scorsese apresenta em “Assassinos da Lua das Flores” uma trama baseada em fatos reais de forma notável com um apelo cinematográfico de tirar o fôlego, ao mostrar que o poder dos EUA sempre deve prevalecer custe a violência que custar.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Martin Scorsese;

Roteiro: Martin Scorsese, Eric Roth;

Elenco: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow;

Gênero: Drama, Western, Criminal;

Distribuição: Paramount Pictures;

Duração: 206 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

