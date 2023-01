“M3gan” tem terror e diversão e ainda faz crítica sobre tecnologia

Com história de Akela Cooper e James Wan e produção de Jason Blum, novo longa da Blumhouse estreia nesta quinta (19)

Filmes sobre bonecos assassinos se tornaram quase um subgênero do terror. Podemos citar como exemplo Chucky em “Brinquedo Assassino” (1988) e suas continuações e refilmagens, bem como “Annabelle” (2014). Produções como essas se tornaram extremamente populares na última década.

Com a mesma pegada, estreia hoje (19) “M3gan”, o novo projeto da Blumhouse, com história de Akela Cooper e James Wan, criador de “Invocação do Mal” (2013) e “Jogos Mortais” (2004), e produção de Jason Blum.

Quando Gemma (Allison Williams), uma engenheira robótica de uma empresa de brinquedos, de repente se torna a cuidadora de sua sobrinha órfã de 8 anos, Cady (Violet McGraw), fica insegura e despreparada com o cargo de “mãe” aliado à pressão no trabalho. Sem muitas opções para estreitar os laços com a sobrinha, a nova tutora decide emparelhar seu protótipo M3gan, a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais, com Cady, na tentativa de resolver os dois problemas – uma decisão que terá consequências inimagináveis.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Roteiro

A roteirista Akela Cooper, já conhecida por “Maligno” (2021), decidiu fugir do terror comum que é usado nesse tipo de filme. Cooper optou por investir em cenas de suspense, com drama e alguns momentos de humor, parecendo mais um “terrir”. E realmente deu muito certo. Principalmente pelo fato de toda a história das protagonistas já ser bem desenvolvida antes da M3gan aparecer, o que permite o público entender a dor delas e a confusão da nova vida da menina e tornou as mortes criativas e fora do comum.

Direção

O diretor Gerard Johnstone também conseguiu fazer um ótimo trabalho, com cenas que dificilmente serão esquecidas. M3gan ficou muito real e a escolha de usar uma criança para dar vida a boneca fez todo sentido, tornando a qualidade das cenas indiscutível. A trilha sonora é algo que também chama atenção, com músicas animadas como “Titanium” (SIA e David Guetta) e “Roar” (Katy Perry). O diretor ainda fez uma escolha criativa para aproximar o público mais jovem, com uma dancinha que com certeza vai viralizar no TikTok.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Conclusão

“M3gan” é um grande filme de suspense, com boas atuações sobretudo da atriz Allison Williams, já conhecida pelo ótimo “Corra” (2017). O longa ainda faz uma crítica sobre inteligência artificial e a criação das crianças modernas. Não à toa o site de crítica especializado Rotten Tomatoes traz uma nota de 95% de aprovação.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Gerard Johnstone;

Roteiro: Akela Cooper;

História: Akela Cooper e James Wan;

​​Elenco: Allison Williams, Jenna Davis e Violet McGraw;

Gênero: Terror, Comédia e Suspense;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 1 hora e 42 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

