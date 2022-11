‘Lilo, Lilo, Crocodilo’: musical divertido para toda a família

Longa estrelado por Javier Bardem, Constance Wu e Shawn Mendes entra em pré-estreia nesta quarta-feira (2)

Longas com a temática familiar de humanos contracenando com personagens criados a partir de efeitos visuais, como “Os Smurfs” (2011) ou “Pedro Coelho” (2018), são muito conhecidos. Geralmente abordam temas mais leves, como amizade e apoio familiar. São filmes típicos de Sessão da Tarde. Com essa pegada, chega aos cinemas nesta quarta-feira (2), “Lilo, Lilo, Crocodilo”, um musical inspirado no livro infantil de sucesso que vai abraçar toda a família.

A família Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) se muda para Nova York no meio do período letivo, e o filho Josh acaba não conseguindo se adaptar à nova escola e não consegue fazer novos amigos. Ele acaba encontrando Lilo (Shawn Mendes), um crocodilo cantor que adora ouvir música, tomar muitos banhos e procurar comida pela cidade; que mora no sótão da casa de Josh. A sintonia entre eles é imediata e acabam se tornando grandes amigos, mas quando Lilo começa a ser ameaçado pelo cruel vizinho Sr. Grumps (Brett Gelman), a família Primm precisa se juntar com o extrovertido Hector P. Valenti (Javier Bardem), o antigo dono de Lilo, para ajudar o crocodilo.

Foto: Divulgação/Sony Pictures

Roteiro e direção

A dupla Josh Gordon e Will Speck, conhecida por “A Última Ressaca do Ano” (2016) e “Coincidências do Amor” (2010), comédias de humor ácido e piadas com duplo sentido, assinam a direção de “Lilo, Lilo, Crocodilo”. Eles acertaram em cheio ao apresentar um filme sem nenhuma pretensão, mas com boas cenas musicais, pois a proposta central de Lilo é abraçar o público e divertir. Os melhores momentos ficam com as cenas de passagens, tanto entre o Lilo jovem junto com o Hector, quanto com ele já adulto com a família.

Já o roteiro ficou por conta de William Davies. O filme realmente não traz nenhuma originalidade, lembrando em muitos momentos “Paddington” (2014) ou “O Pequeno Stuart Little” (1999), espalhando as mensagens de respeito ao próximo e ‘seja você mesmo’.

Foto: Divulgação/Sony Pictures

Atuações

Javier Bardem não precisa de apresentações, sua carreira conta com grandes atuações e muitos prêmios. Em ‘Lilo, Lilo, Crocodilo’, ele está ótimo, conduzindo com maestria o longa. Mesmo totalmente fora da sua zona de conforto, ele canta e dança, em um personagem muito extravagante.

Destaque também para Constance Wu e Winslow Fegley. A mãedrasta junto com o filho entregam bons momentos com muito carisma e simpatia. Já o Lilo é dublado na versão original pelo cantor e compositor Shawn Mendes.

Conclusão

‘Lilo, Lilo, Crocodilo’ chega para encantar toda a família com boas cenas musicais e momentos fofos e, mesmo com um enredo sem novidades, com certeza é um filme leve, divertido e que vai deixar todos felizes com o resultado.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Josh Gordon e Will Speck;

Roteiro: William Davies;

Produção: Will Speck, Josh Gordon e Hutch Parker;

​​Elenco: Shawn Mendes, Javier Bardem, Winslow Fegley, Constance Wu, Lyric Hurd, Brett Gelman e Scoot McNairy;

Gênero: Comédia musical;

Distribuição: Sony Pictures Releasing;

Duração: 01 hora e 46 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

