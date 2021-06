Dublador de Bob Esponja fala sobre os desafios da dublagem no Brasil

Conversamos com Wendel Bezerra e agora vamos compartilhar com vocês sobre esse bate papo.

Esta semana, mais precisamente ontem dia (29) comemora-se o dia do Dublador. Partindo deste detalhe e claro que aqui na coluna sempre trazemos algo novo para vocês, temos o prazer de compartilhar o primeiro episódio de muitos que ainda virão do quadro de entrevistas com personalidades do cinema e entretenimento.

Pela comemoração não poderíamos trazer ninguém menos que ele, o cara que revolucionou a dublagem nacional e agora tem seu próprio estúdio, a UniDUB. Em entrevista com Wendel Bezerra, o dublador e fundador dos estúdios UniDUB, compartilhou um pouco sobre dublagem e experiências da profissão aqui no Brasil. Wendel explicou sobre os desafios que o cinema nacional enfrenta, falou da origem da dublagem e finalizou contando algumas histórias engraçadas que viveu em sua carreira.

Confira a entrevista completa: