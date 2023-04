XDefiant: Ubisoft lança beta fechado do seu mais novo FPS

XDefiant, novo jogo da Ubisoft em primeira pessoa, iniciou seu beta fechado que irá até 23 de abril. O beta está disponível para PC, PS5 e Xbox Series X|S e terá cross-play. Para quem quer tentar a sorte, ainda é possível participar se registrando clicando aqui.

O jogo foi feito pela Ubisoft São Francisco e tem como produtor executivo Mark Rubin, que atuou na mesma função no estúdio Infinity Ward de Call of Duty: Modern Warfare. Em 2021, quando foi revelado, tinha como nome Tom Clancy’s XDefiant, mas deixou o nome da franquia para poder incluir outros títulos da empresa.

XDefiant terá 4 facções baseados nas maiores franquias da Ubisoft: The Division, Splinter Cell, Far Cry 6 e Ghost Recon Phantoms. Cada um terá 3 personagens, sendo 1 deles desbloqueado e os outros serão liberados depois de concluir missões. Neste momento, o beta está com 16 habilidades únicas, 5 modos de jogo em 14 mapas, 24 armas e 44 anexos. Não será possível migrar a progressão quando o jogo for lançado, porém, os players poderão manter até 10 itens cosméticos.

No jogo você escolherá sua facção, cada uma com características passivas, habilidades ativadas, Ultras e armas. Os modos de jogo serão divididos em 2: arena e linear.

Arena será 2 times competindo para ver quem faz a maior pontuação em uma jogabilidade simétrica. Já o modo linear, será um na ofensiva e outro na defesa, colocando suas estratégias em prática.

É claro que já tem a opção de jogo na Twitch e para ficar melhor, terão Twitch Drops. Nos drops, terão skins de armas que poderão ser transferidas para o jogo completo. Mas lembrem que para resgatar é preciso vincular sua conta da Twitch com a da Ubisoft e escolher seu streamers parceiro favorito para assistir a live. Para conferir todos os parceiros que possivelmente farão a transmissão, acesse aqui.