Unreal Editor para Fortnite chega hoje!

Vem que te explico as novidades

Talvez vocês estejam se perguntando: o que é Unreal Editor para Fortnite? Calma que te explico.

Unreal Editor é um software que projeta, desenvolve e publica experiências dentro do jogo, usando o Fortnite como base. Virá apenas para PC.

“Com muitas das poderosas ferramentas e fluxos de trabalho do Unreal Engine 5 ao seu alcance, incluindo importação de ativos personalizados, modelagem, materiais e VFX, Sequencer e Control Rig, você terá todo um novo mundo de opções para produzir e publicar jogos e experiências para Fortnite. que pode ser apreciado por milhões de jogadores”, disse a Epic recentemente.

Divulgação

Dando um up no Modo Criativo do jogo, que já é responsável por grande parte dos mapas de sucesso, o Unreal Editor chega hoje (22) aos PCs. A nova linguagem de programação Verse também estará incluída.

Esta ferramenta permite personalização avançada, como adição de novos recursos, funcionalidades, materiais de conteúdo já personalizado e muito mais.

Claro que muita coisa ainda irá mudar, já que a novidade ainda está na versão beta, mas com o decorrer do tempo, outras funcionalidades do Unreal Engine 5 serão acrescentadas, possibilitando expandir opções e enriquecer a experiência no jogo.

A liberdade de criação de mapas abre muitas possibilidades, incluindo mapas de outros capítulos. Isso é demais, já que muitas pessoas só começaram a jogar depois do modo sem construção ou depois do fim dos primeiros capítulos. Estes são muito falados até hoje, e tenho certeza que eles retornarão.

E sim, será possível monetizar as criações. Como vai funcionar? Ainda não temos muitas informações sobre, mas saberemos mais no evento State of Unreal, que acontece hoje e você pode acompanhar a cobertura pelo canal da Unreal Engine e da IGN.

Para a galera dos consoles, calma! Mesmo não tendo para vocês, é possível acessar o que for criado pelos players do PC.

Seria esse o futuro do Fortnite? Será esse o início do RP? Eu estou ansiosa!