The Last of Us III pode já estar em desenvolvimento

Rumores movimentaram a internet, mas a Sony ainda não se pronunciou

Com a série batendo a nossa porta, The Last of Us pode estar com sua Parte III sendo trabalhada pela Naughty Dog. Por ora, apenas rumores, nada oficial. Mas uma informação dessas já deixa todos os fãs loucos!

Toda essa movimentação se deu após o perfil ViewerAnon, do Twitter, repassar a informação. O ViewerAnon é conhecido por já ter vazaado outros dados, como Crash Bandicoot 4, e que a Ashley Johnson faria a mãe da Ellie na série.

Lembrando que, há um tempo, surgiu uma vaga publicada pela Sony para produzir um novo título AAA de “grande visibilidade” e que seria um projeto entre a Naughty Dog e a PS Virtual Arts, que estavam juntas em The Last of Us Parte I. Então, tudo indica que sim!

Enquanto não temos confirmação oficial por parte da Sony, é válido lembrar que a série estreia dia 15 de janeiro e que a versão para PC chega dia 3 de março.