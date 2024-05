State of Play será nesta quinta-feira (30/5) às 19h

Estamos acostumados a ver o State of Play acontecer no meio do ano, certo? Pois a próxima transmissão será nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), nos canais oficiais da PlayStation no YouTube, Twitch e TikTok. Com pouco mais de 30 minutos de duração, o programa apresentará 14 títulos de PS5 e PS VR2, incluindo prévias de jogos que serão lançados ainda este ano!

O State of Play é um evento imperdível para os fãs da PlayStation, trazendo as últimas novidades, anúncios e novos trailers do universo PlayStation. Não perca!