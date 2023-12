Rockstar Games divulga trailer de GTA VI, com previsão de lançamento para 2025

Depois de 10 anos do lançamento do Grand Theft Auto V, que tem sido um sucesso desde seu lançamento e sua versão online, a Rockstar Games finalmente lançou o que os jogadores fiéis esperavam

Finalmente a espera acabou, e antes do dia prometido, o trailer de Grand Theft Auto VI foi lançado. Além de tudo que assistimos, o mais esperado era o final, onde estaria a data de quando o jogo seria lançando. Nos últimos segundos aparece “coming 2025”.

Depois de 10 anos do lançamento do Grand Theft Auto V, que tem sido um sucesso desde seu lançamento e sua versão online, a Rockstar Games finalmente lançou o que os jogadores fiéis esperavam.

O jogo será ambientado em Leonida, a versão da Flórida da Rockstar, e boa parte focado em Vice City, versão de Miami do estúdio. Diferente do que vimos em GTA V, que tem uma pegada mais anos 1980, dessa vez ficou muito claro que o jogo se passará nos dias atuais, notando as lives no maior estilo Instagram.

Lúcia, a personagem feminina jogável, confirmou os rumores de que aparentemente está na prisão no início do jogo. O que se percebe ao decorrer do trailer é puro caos, com o ápice de um jacaré entrando numa conveniência. O que mais podemos esperar? Daqui a um ano descobriremos.