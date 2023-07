NoLobby: estreia hoje o primeiro podcast sobre videogames de Brasília hosteado por mulheres

Episódio inicial vai ao ar hoje (14), às 20h, no canal da FBDEL no YouTube

Um projeto da Federação Brasiliense de eSports, o NoLobby Podcast estreia hoje (14), às 20h, e será transmitido no canal da Federação Brasiliense de Desportos Eletrônicos e Tecnologia (FBDEL) no YouTube.

No comando estará esta que vos escrevo, Karol Scott Lucena, que, além de escrever para a Game Life, também faço conteúdo no Instagram e Tiktok, umas lives lá na Twitch, e tenho um podcast raiz chamado Motor Gráfico! Ao meu lado estará a Zoey, que com 24 anos decidiu se dedicar ao mundo dos jogos, e hoje, um aninho depois, se tornou narradora de LOL, streamer e caster.

Foto: Excel/Livestream

No episódio de estreia, estaremos recebendo a Kell Medeiros (@kellryane), streamer e criadora de conteúdo no Instagram. Vamos falar de tudo um pouco sobre esse universo dos videogames, eSports, cultura geek e muito mais!

Arte: Karol Scott Lucena

O podcast (ou ‘mesacast’, como preferir chamar), será toda sexta-feira, ao vivo, às 20h. Para o dia 21 de julho, já temos convidada confirmada: Lare Bueno, criadora de conteúdo no Instagram (@teamlare) sobre games, lifestyle e fitness. Recentemente, Lare lançou sua marca de acessórios gamers para mulheres. Demais, né?!

O projeto é comandado por mulheres, mas também receberemos homens.

Tem sugestões de convidados? Siga-nos no @podnolobby e sugira à vontade.

Aguardamos vocês NoLobby!