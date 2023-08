Jujutsu Kaisen chega hoje em Fortnite!

Já sabemos que os crossovers de Fortnite fazem um trabalho excepcional quando se trata de feat. Desta vez, o tema é “Quebre a Maldição”

Para deixar todo mundo louco, inclusive aqueles que até hoje estão se segurando para não gastar um real em jogo, a Epic Games trouxe, desta vez, os personagens do popular anime Jujutsu Kaisen. É de deixar todos os otakus gamers animados!

Para quebrar a maldição, use a maldição… Jujutsu Kaisen está chegando para dominar a Ilha do Battle Royale a partir de 8 de agosto 🔥 pic.twitter.com/X3GchX4zRc — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 7, 2023

Já sabemos que os crossovers de Fortnite fazem um trabalho excepcional quando se trata de feat. Desta vez, o tema é “Quebre a Maldição”, que começa hoje e vai até dia 25 de agosto de 2023. Estão disponíveis na loja de itens os personagens Satoru Gojo, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki, cada um por 1500 v-bucks. Pacotes especiais com mochilas, picaretas, skin e gestos saem a partir de 1800 v-bucks.

Quanto à skin do Yuji Itadori, é possível ganhá-la realizando as tarefas do evento através do Contador de Recompensas Premium. Mas se você não quer gastar dinheiro e ainda assim ter algumas recompensas, destrua as Lhamas amaldiçoadas para aprender técnicas amaldiçoadas e use o que aprender para concluir as Tarefas Quebre a Maldição, para ganhar itens e subir de nível.

Na próxima sexta-feira (11), haverá um campeonato de duplas no modo de construção zero com recompensas exclusivas! Quem fizer pelo menos oito pontos (os pontos variam de acordo sua colocação e kills), ganhará um Spray Treino do Yuji; para quem conseguir pelo menos três eliminações, a recompensa será um Emoticon Olho do Gojo; e para os melhores de cada região, o prêmio será Emoticon Catioríneo Divino.

Os participantes têm a oportunidade de disputar até 10 partidas em suas respectivas regiões no intervalo de três horas. Os horários estão disponíveis na aba “Competir” do jogo. Importante lembrar: uma vez que você tenha competido em uma região durante qualquer evento competitivo, não será possível selecionar outra região para as sessões subsequentes desse evento no Capítulo 4: Temporada 3, bem como nas sessões dos eventos subsequentes da Temporada.

Vale lembrar também que, para competir, o jogador precisa estar com a verificação de dois fatores habilitada, ter uma conta no nível 15 ou superior e ser Bronze 1 no Construção Zero Ranqueada.