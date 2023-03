Honor of Kings tornou-se o jogo mobile gratuito mais baixado do Brasil

Recorde é fruto do carinho para com os brasileiros

Tendo mais de 2 milhões de jogadores pré-cadastrados antes mesmo do lançamento, Honor of Kings foi lançado no dia 8 deste mês e já alcançou o topo da lista de downloads. Isso com certeza é fruto da forte divulgação por parte da equipe.

O jogo da Tencent, desenvolvido pela TiMi, tem chamado atenção pelo preparo aos brasileiros. Eles têm servidores dedicados ao Brasil, evitando instabilidades por conta de servidores externos. Foi totalmente ambientado, contando com narração em português e dublagem por queridinhos nossos, como Wendel Bezerra (conhecido por seu papel como Goku em Dragon Ball Z) dublando Wukong; Kacau Gomes, a atriz que dublou a Mulan da Disney, assumindo o papel de Mulan; e Letícia Quinto (a Saori Kido no anime Saint Seiya) como Athena. Isso só firma o interesse por parte deles em agradar o público brasileiro.

Todo o planejamento criado ao redor do lançamento do jogo teve seus resultados. Isso tem sido importante para a Tencent, depois das dificuldades que a empresa passou por conta de regulamentos chineses entre 2021 e 2022. Fomos o primeiro país a receber o jogo fora da China e, se tudo continuar correndo bem, Honor of Kings pode se tornar um sucesso em outras regiões e ajudar outros MOBAS há ganharem mais espaço usando o exemplo do que tem sido aqui no Brasil.