Hogwarts Legacy e suas novidades

Tem fã de Harry Potter aí?

Nos últimos dias, surgiram várias informações sobre o hypado Hogwarts Legacy. Mas se você não sabe nem do que estou falando, me deixa te contar o que você precisa saber desse jogo que tá deixando muita gente ansiosa!

Segundo a descrição oficial, “Hogwarts Legacy é um RPG de ação e mundo aberto ambientado no mundo apresentado nos livros de Harry Potter. Agora você pode assumir o controle da ação e criar sua própria aventura no mundo bruxo. Embarque em uma jornada por locais novos e familiares, enquanto explora e descobre animais fantásticos, personaliza seu personagem e cria poções, domina o lançamento de feitiços, aprimora talentos e torna-se o bruxo que você sempre quis ser. Experiencie Hogwarts nos anos 1800. Seu personagem é um estudante que possui a chave de um segredo antigo que ameaça destruir o mundo bruxo. Você foi aceito tardiamente na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e logo descobre que não é um estudante como os outros: você possui uma habilidade incomum de perceber e dominar a Magia Antiga. Só você pode decidir se vai proteger este segredo para o bem de todos ou se renderá à tentação de uma magia mais obscura”.

Se você é fã, tenho certeza que está animadíssimo! Mas não acabou por aí: o canal oficial do game lançou trailers que fazem um tour por cada parte do castelo. Confira todos abaixo:

É notável a particularidade de cada um. A que achei mais bonita foi a de Cornival. Mas todos estão incríveis, de deixarmos boquiabertos.

E o legal é que você já pode saber a qual casa pertence. Mesmo na pré-venda, já é possível ser pré-selecionado para alguma delas. Todos os detalhes estão no site WizardingsWorld. Vincule sua conta Harry Potter Fan Club com a WB Games e faça o teste. Depois, é só transferir para o jogo.

Acredito que essas novidades vieram para deixar os jogadores mais felizes, depois do anúncio de que o game não seria mais lançado no final deste ano e sim em fevereiro de 2023. “Precisamos de um pouco mais de tempo para oferecer a melhor experiência de jogo possível”, justificou o estúdio Avalanche. Mesmo assim, o jogo continua no top 5 mais vendidos na Steam nos últimos dias.

Além do adiamento, outra notícia que deixou os fãs meio tristes foi que Quadribol não será jogável em Hogwarts Legacy. “Contudo, será possível voar em vassoura para se locomover e disputar corridas. Os jogadores também poderão voar em vassouras para explorar locais novos e familiares ao redor do castelo de Hogwarts”, informa o site oficial do game. Quadribol esteve presente em quase todos os jogos de Harry Potter e é uma parte importante da história.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hogwarts Legacy sairá para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC.

Eu estou muuuito a fim de jogar e espero que venha tão incrível quanto estão apresentando ser. E você? Animado?