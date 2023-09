Gaucho and the Grassland lança demo gratuita para comemorar o mês Farroupilha e sua seleção em três eventos internacionais

A demo já está disponível na Steam e oferece aos jogadores uma emocionante prévia do jogo, convidando-os a explorar o rico universo gaúcho

A desenvolvedora Epopeia Games, responsável por games como IIN e Goroons, indicados a diversos prêmios, promete inovar no quesito temática de farm games com seu novo lançamento. Gaucho and the Grassland, que já foi premiado na categoria ‘Melhor pitch de jogos das associações regionais’ no Big Festival 2022, em São Paulo-SP, tem data de lançamento prevista ainda para setembro deste ano, mas será futuramente lançado nos demais consoles como Xbox, Nintendo Switch e Playstation 4/5.

A Epopeia Games enfatiza seu compromisso em oferecer entretenimento acessível a todas as faixas etárias e está atualmente envolvida em três eventos de grande importância na indústria de jogos: LAGS (15 e 24 de setembro), Game Devs of Colors (27 a 30 de setembro) e BGS (11 a 15 de outubro). Como parte dessa celebração, a desenvolvedora lançou uma demo na plataforma Steam em homenagem ao mês Farroupilha.

No LAGS, a desenvolvedora tem a intenção de levar a cultura gaúcha a territórios mais familiares, uma vez que ela possui semelhanças marcantes com a cultura do Uruguai e Argentina. A expectativa é atrair mais interesse e adições de wishlists do jogo, enquanto demonstram que, apesar das semelhanças regionais, a cultura do sul do Brasil possui características únicas, fortes e distintas.

“É um evento voltado para a América Latina, foi uma honra termos sido convidados para um bate-papo, além de novamente termos o jogo em destaque para os consumidores que entendem bem essa cultura, pois pertence a eles também”, diz Ivan Sendin, CEO da empresa.

A LAGS tem como principal objetivo aumentar a visibilidade de jogos produzidos na América Latina e destacar a diversidade da indústria na região. Neste ano, serão apresentados 66 jogos de 14 países distintos.

No Game Devs Of Colors, os desenvolvedores irão participar de uma conversa exclusiva no programa “Direct”, que será transmitido tanto no YouTube quanto na Steam. Isso permitirá que o público conheça melhor o jogo, descubra os bastidores do seu desenvolvimento e saiba mais sobre as inspirações por trás dele. Essa interação direta com os criadores proporcionará uma experiência única para os espectadores e uma chance de compreender o processo criativo do jogo.

“Outra honra ter sido selecionado, não só para nos divulgar, mas participando também de um bate-papo, ainda mais podendo ressaltar que 50% das pessoas que trabalham na nossa empresa são pertencentes a grupos de minoria. Isso evidencia que nosso trabalho está fazendo a diferença” diz Ivan Sendin.

O Game Devs of Colors é uma conferência e exposição anual que destaca a diversidade e representatividade na indústria de jogos.

Durante a BGS, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar em primeira mão a recente demonstração do jogo em dois estandes distintos. Uma delas estará localizada no estande da Nuuvem, enquanto a outra estará situada no estande da Xsolla, ambos na vibrante Arena Indie do evento.

No entanto, é importante ressaltar que, como parte das grandiosas celebrações do mês Farroupilha, a Epopeia Games lançou a demo na plataforma Steam. Essa demo oferece uma emocionante prévia do jogo Gaucho and the Grassland.

O que torna essa iniciativa ainda mais especial é que a demo está disponível para download gratuito neste link, permitindo que os jogadores mergulhem profundamente no envolvente universo deste jogo, ao mesmo tempo em que celebram e enaltecem a rica cultura gaúcha.

A BGS é a maior feira de games da América Latina, reunindo gamers e profissionais da indústria de jogos eletrônicos. Ela oferece exposições, encontros com celebridades, palestras, competições de cosplay, uma extensa área de jogos e torneios.

Sobre o jogo

Gaucho and the Grassland é uma aventura épica cercada de mistérios, ambientada nos pampas do Rio Grande do Sul, onde o jogador assume o papel de um gaúcho e embarca em uma jornada através das paisagens deslumbrantes da rica cultura da região, enfrentando desafios emocionantes e mergulhando em uma narrativa que envolve diversas lendas locais.

O objetivo principal do jogo é ajudar o protagonista a superar desafios e enfrentar inimigos enquanto cuida do gado e protege sua terra. O jogador pode explorar livremente o ambiente aberto do jogo, que inclui campos extensos, rios e florestas tradicionais gaúchas. Ao longo do jogo, o gaucho pode montar a cavalo, aprender a laçar e domar animais. Além disso, ele terá que lidar com eventos climáticos dinâmicos.

À medida que o gaúcho avança no jogo, ele terá a oportunidade de conhecer outros personagens da região e algumas lendas locais como: Negrinho do Pastoreio, o Boitatá e o Pajé, que podem oferecer missões e ensinar histórias interessantes.

Gaucho and the Grassland combina elementos de aventura, exploração e simulação, criando uma experiência imersiva que celebra a cultura e a história do Rio Grande do Sul. Com gráficos impressionantes e uma trilha sonora envolvente, o jogo transporta os jogadores para um mundo vibrante e autêntico das tradições gaúchas.

