Fortnite terá Eminem no The Big Bang, evento final do capítulo 4

O evento será no dia 2 de dezembro às 16h (horário de Brasília). Na página de Fortnite, os desenvolvedores disseram que você poderá “assistir Eminem, como Eminem”, ou seja, estarão disponíveis skins na loja a partir de 29 de novembro, são elas: Eminem, Marshall Never More e Rap God. Confira abaixo:

Serão permitidos até quatro integrantes na mesma equipe, que poderão acessar o evento com 30 minutos de antecedência.

Ainda não temos mais informações, mas espera-se que uma skin seja liberada para quem participar da transmissão ao vivo, possivelmente a Rap God. O que se sabe é que a tela de carregamento do Big Bang, o estilo Marshall Magma e o Eminem de olhos brilhantes e pele ardente podem ser desbloqueados para os espectadores.

Também será possível acompanhar por outros serviços como Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW da NVIDIA e Amazon Luna.

Importante saber que, para a preparação do evento e implementação da v.28.00, o jogo estará com algumas áreas desabilitadas a partir do dia 2 de dezembro às 14h.

Vale lembrar que o também rapper Travis Scott já foi estrela do evento em 2020. Na ocasião, estiveram presentes mais de 12 milhões de jogadores. A expectativa para este ano é a mesma e a Epic conta com isso.

Para vocês, streamers, atentem-se às regras das plataformas que vocês fazem transmissão. Na Twitch, recomenda-se deixar seus clipes e VODs desligados durante o evento para evitar a interceptação por parte dos sistemas de detecção de direitos autorais.