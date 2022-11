Final de temporada de Fortnite será inesperado, afirma Epic

O capítulo 3, nomeado de Fracture (ou Ruptura, como preferir), foi o menor capítulo até hoje. De acordo a Epic, o final será sobrenatural

Como de costume, a temporada de Fortnite será finalizada com um evento ao vivo que acontecerá dia no próximo dia 3 de dezembro, às 18h (horário de Brasília), de acordo a Epic Games. Para participar, é preciso que você faça login 30 minutos antes do início, mas caso perca o horário, terá a chance de entrar durante o evento, que está previsto para ter uma duração de 40 minutos.

O capítulo 3, nomeado de Fracture (ou Ruptura, como preferir), foi o menor capítulo até hoje, durando apenas 1 ano e tendo 4 temporadas. No final dos anteriores, foram momentos épicos para quem joga desde o início: no capítulo 1, a ilha foi sugada por um buraco negro; já no 2, a ilha foi virada de cabeça para baixo. Tudo isso com eventos grandiosos e que deixam os corações de quem participou quentinhos. O capítulo 3 começou com a novidade do modo Sem Construção, que abriu as portas para novos jogadores (eu, por exemplo), já que antes não se gostava das construções, que, por muitas vezes, irritavam até mesmo jogadores assíduos.

Os jogadores estão ansiosos pelo próximo capítulo — a grande maioria, por não ter gostado desse e esperarem que o que vem pela frente agrade mais.

De acordo a Epic, o evento será sobrenatural e inesperado, e acho que podemos esperar, sim, por um grand finale (pelo menos a arte passa essa ideia). Você pode logar entre os dias 2 e 4 que resgatar o emote “assar marshmallow”.

E você, está com hype para o novo capítulo? Esse será meu primeiro evento ao vivo dentro do jogo e estou ansiosa!