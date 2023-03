E3 2023 é oficialmente cancelada

Decisão não surpreende a todos

Não pegando muitos de surpresa, a E3 foi cancelada. A Entertainment Software Association (ESA), organizadora da feira, confirmou a informação através das redes sociais.

Nem mesmo os organizadores da E3 não parecem otimistas. O CEO da ESA, Stanley Pierre-Louis, se esquivou completamente quando a GamesIndustry.biz perguntou se o evento voltaria em 2024. “Estamos comprometidos em fornecer uma plataforma do setor para marketing e convocação, mas queremos garantir que encontremos o equilíbrio certo que atenda às necessidades do setor”, disse Pierre-Louis. “Certamente estaremos ouvindo e garantindo que tudo o que queremos oferecer atenda a essas necessidades e, nesse momento, teremos mais novidades para compartilhar.”

O organizador do evento fez um comunicado de imprensa dizendo que continuaria a trabalhar com a ESA em futuros eventos da E3. Mas como já falamos por aqui, eu acredito que a E3 realmente está morta. O que vocês acham?

O último evento presencial foi em 2019. A edição de 2020 foi cancelada por conta da pandemia. Em 2021, tivemos o show online, mas em 2022, veio um novo cancelamento. Isso provou que sim, os jogos sobreviveriam sem um evento como a E3. Em contrapartida, outros desenvolvedores e editores encontraram outras maneiras para criarem seus próprios eventos e divulgar seus games, sem precisar gastar uma fortuna em um estande da feira.

Não sendo uma grande novidade, as empresas já sabiam da possibilidade de ter que fazer suas apresentações por elas mesmas, já que a Nintendo, desde 2011, fazia a Nintendo Direct, que permitia os fãs acompanharem seus lançamentos sem precisar estar em um show presencial.

Outro ponto que a pandemia veio para mudar: não era necessário fazer todas as apresentações de uma vez só em um evento em um mês do ano. Cada empresa poderia fazer sua programação e seu próprio evento para divulgar consoles e jogos como quiserem.

Durante anos, um dos argumentos restantes para a E3 dizia que a feira era um lugar para as empresas fazerem negócios pessoalmente, ficarem cara a cara e apertarem as mãos no palco para promover suas marcas. Mas até os executivos foram forçados a descobrir como fazer essas coisas remotamente durante a pandemia.

A PlayStation saiu da E3 em 2019 para realizar suas próprias apresentações de vídeo em momentos diferentes ao longo do ano. Já a Nintendo havia anunciado em fevereiro que não estaria presente nesta edição. A Microsoft anunciou no mês seguinte que também não participaria. Por isso, não me surpreendeu o cancelamento.

E é claro que não podemos deixar de falar que Geoff Keighley continuará com o Summer Game Fest, que provavelmente irá apresentar muito do que iria aparecer na E3.

A indústria mudou, e cada vez fica mais claro que a E3 não é mais tão importante, afinal, já não é o maior evento de games do mundo há um tempo — a Gamescom é seis vezes maior, e até mesmo a Game Developers Conference, que aconteceu na semana passada, foi gigantesca. Fora muitos outros exemplos. Os eventos presenciais não estão mortos, afinal, nada substitui a experiência de estar em uma exposição grande como essas, mas, infelizmente, acho que o tempo da E3 já passou.