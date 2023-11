Diablo 4 de graça por tempo limitado!

Em clima de Black Friday, o jogo está com 40% de desconto, e para quem comprar, o progresso vai junto

Essa é para você que queria muito jogar Diablo 4 e não teve a oportunidade por causa do preço do jogo. Você pode ter sua experiência no jogo nos próximos dias! Até o dia 28 de novembro, às 15h, o jogo está gratuito.

Mas, atenção: o jogo está disponível apenas via Steam, e os personagens estão limitados ao nível 20. Mas eu sei que isso não vai ser motivo para você não querer testar.

Em clima de Black Friday, o jogo está com 40% de desconto, e para quem comprar, o progresso vai junto. O jogo é o mais vendido da Blizzard, com 10 milhões de jogadores, mesmo passando por vários momentos complicados devido às atualizações e monetizações.

Diablo 4 está concorrendo ao The Game Awards nas categorias de Melhor Multiplayer e Inovação em Acessibilidade. Mesmo sendo um dos mais populares RPG’s do mundo, o jogo ficou de fora da lista de indicados na categoria Melhor RPG.

O jogo está disponível PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC no Steam e Battle.net.