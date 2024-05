DF ganha Frente Parlamentar de Games e eSports

Nesta terça-feira (28), o Deputado João Cardoso inaugurou a Frente Parlamentar de Games e eSports do Distrito Federal. O evento contou com a presença de personalidades influentes como Wilker Dias, fundador e CEO do Inclusão Esports; Leonardo Reisman, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal; e David Leonardo Teixeira (conhecido como Geekfit), diretor de games e esports da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A cerimônia aconteceu no espaço DOBO, no Lake Side Apart Hotel, e faz parte das ações complementares à Lei 7.390/2024. De autoria dos deputados distritais João Cardoso e Eduardo Pedrosa, a lei reconhece os esportes eletrônicos como modalidade esportiva e classifica seus praticantes como atletas.

Durante o evento, houve um espaço aberto para perguntas e debates sobre temas cruciais, como o aliciamento de menores em jogos online, assessoria jurídica para o setor gamer, desenvolvimento de jogos no Distrito Federal e a presença dos esports na Universidade de Brasília (UNB).

O evento reuniu figuras notáveis do cenário de games e esports do Distrito Federal, como Igor Rachid, presidente da Abring (Associação de Desenvolvedores de Jogos do Distrito Federal); Rezende, presidente da Associação de Gamers e Geeks; Jussan Bonifácio e Maki, narradores profissionais de esports; atletas do time Saidera como Brazz; Almarques, aluno e administrador do time Green Owls da UNB; Bruno Tibério do Frequência Geek; Miron Lelis, apresentador do BSB Play da TV Cultura; e Arthur Jerônimo, presidente da Federação de Desportos Eletrônicos (FBDEL). Eu, Karol Scott Lucena, também estive presente, representando a coluna GameLife e o NoLobby Cast.

Após a cerimônia, ocorreu um showmatch transmitido pelo canal da Liga Candanga, entre os times Inclusão Esports e INC Esports. A partida, disputadíssima e equilibrada, terminou com a vitória do Inclusão Esports. A transmissão foi apresentada por mim e narrada por Jussan e Maki.

Encerrando o evento, foi oferecido um coquetel que proporcionou uma excelente oportunidade para networking, onde todos puderam trocar experiências, opiniões e histórias.

A coluna GameLife agradece ao deputado João Cardoso pela iniciativa e apoio ao cenário dos games e esports.

Para assistir ao evento, acesse o canal da TV Cultura: assista aqui.