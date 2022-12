Criadores de Fobia anunciam Project A.I.D.A, novo jogo de terror e ficção científica

A Pulsatrix Studios divulgou uma gameplay tensa de 2 minutos

A Pulsatix Studios fica em São Paulo e foram eles os responsáveis por um dos jogos que mais deu o que falar este ano: Fobia – St. Dinfna Hotel. O projeto foi resultado da colaboração da comunidade gamer no Cartase. O jogo teve referências como Sillent Hill e Resident Evil. Lançado em junho, foi um grande sucesso, fazendo o estúdio cair nas graças dos gamers brasileiros.

Surpreendendo a todos, eles anunciaram seu próximo projeto, intitulado Project A.I.D.A. E não foi só um pôster misterioso com o nome do novo jogo, mas sim uma gameplay de 2 minutos cheia de detalhes gráficos, no qual percebemos o salto de realidade que o motor gráfico (inclusive um ótimo podcast) Unreal Engine 5 proporciona e um clima tenso e assustador em primeira pessoa.

O ambiente que parece um esgoto escuro, sujo, úmido é tomado por sons de águas, luzes dando curto e de algo que não sabemos e nem vemos, mas que nos ataca ao final de uma maneira que deixa a entender que possa ser uma entidade.

Acredito que, assim como eu, vocês também gostem quando um teaser apresenta várias coisas e principalmente quando é assim de cara. Porém, nada nos foi dito sobre quais plataformas o jogo virá ou em que ano será lançado, mas pelo que já conseguimos perceber de jogos anunciados nos últimos dias, a geração passada realmente está sendo deixada para trás e agora o foco é PlayStation 5 e o PC.