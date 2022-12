Conheça o GameOnBoard

Voltado para pessoas com hobby em jogos de tabuleiros, projeto reúne amigos desde 2015 e só cresce desde então

Emmanuel Rezende, ou só Rezende, é o organizador do projeto GameOnBoard, que começou em 2015 como um encontro de amigos para praticar jogos de tabuleiros em Águas Claras. Buscando fazer algo além disso, eles já realizaram parcerias com psicólogos, educadores, terapeutas e médicos para realizar eventos sociais com atendimentos gratuitos, dentre outros projetos comunitários.

No decorrer desses sete anos (com pausa de dois anos devido à covid), foram realizadas 260 edições do GameOnBoard, tornando o evento o maior do Brasil em número de edições.

Saiba mais na entrevista com Rezende:

Karol: Como tudo começou e qual era o intuito inicial?

Rezende: O evento, que se chamava ACDC Jogos (brincadeira com o nome da banda, mas que significava Águas Claras Dados e Cartas), começou com um casal de Floripa, que jogou no Facebook a ideia de pegar o salão de jogos do prédio deles para jogar e perguntou se alguém animava. A galera super animou. Eu cheguei na 11ª Edição, e me convidaram para a organização. Após isso, por motivos pessoais e de mudança, eu assumi o evento sozinho por volta da 50ª Edição. E a ideia inicial era só a diversão!

Quais foram seus primeiros desafios?

Um dos principais era chamar atenção para que as pessoas participassem. Criávamos campeonatos e disputas para ver quem levava mais gente, quem fazia doação de sangue, essas coisas. Mas o mais desafiador sempre foi encontrar um local, com toda certeza.

Por quantos lugares vocês já passaram?

Tivemos um local fixo por 1 ano e 6 meses, mas depois disso, passamos por mais de 50 lugares em Águas Claras.

Antes ACDC Jogos, e agora GameOnBoard. Quando houve essa troca de nome?

Quando fiquei responsável pelo evento, quis trocar para algo mais meu, mesmo. Fiz um evento no Galpão 17 para 850 pessoas, com apresentações, feiras, salas de escape room, jogos de tabuleiros gigantes, sorteios, teve a presença do PortalRefil, campeonatos, VRs, fliperamas… tudo isso de graça. Foi ali que houve a troca do nome para GameOnBoard.

Além desse momento épico, quais outros momentos te marcaram?

Os eventos de Halloween e de fim de ano tem um destaque a mais por conta da quantidade de pessoas. Mas teve um que não era especial, a 100ª Edição, que entramos em desespero porque já estávamos esticando panos no chão para colocar as pessoas para jogar.

A coleção de vocês deve ser gigantesca. Quantos jogos possuem?

Da última vez que contei, estávamos com cerca de 180 jogos. Acho que agora deve estar por volta de 190.

Quais jogos fazem mais sucesso?

São dois. Um eu sempre monto assim que chego, se chama Ricochet Robots, que é um jogo de lógica e que pode ser jogado a qualquer momento. E o outro é o Skull King, jogo de cartas simples, mas que gera treta e a galera gosta demais.

E quais jogos são os seus favoritos?

O Yggdrasil, que é da temática nórdica. Ele é cooperativo, jogo sempre na maior dificuldade. Para você ter ideia, de 63 partidas que tenho nele, ganhei só seis, ou seja, ninguém ganhou, o tabuleiro que venceu.

Tem também Mansions of Madness, onde tem uma pessoa que monta o tabuleiro para depois os jogadores entrarem e ir fazendo os eventos que é controlado por esse “mestre”. E o detalhe é que até a metade do jogo, ninguém sabe qual a missão do jogo, ai tem que ir explorando para descobrir. E outro é The Resistance, que é bem semelhante ao Cidade Dorme e que eu tenho até meu próprio aqui em casa para estar sempre preparado quando vier amigos na minha casa.

Sobre o projeto, quais os planos futuros?

Estamos em um momento de transição. Está inviável prosseguirmos com o evento de maneira semanal. Estamos fazendo uma análise para ver como iremos continuar. Como eu disse, encontrar um local sempre é muito difícil. Existe a chance do evento se tornar mensal ou até mesmo se tornar algo maior, mas não seria mais aqui em Brasília, e sim em São Paulo. Mas temos outros pequenos projetos para fazer, estamos em contato com a Secretaria de Esporte e Secretaria de Cultura.

A GameOnBoard é um projeto fantástico e que não pode deixar de existir! Então fiquem de olho no que vem por aí, espalhem para seus amigos e se programem para participar. Sigam o perfil deles no Instagram e contate-os pela DM caso tenham alguma ideia!