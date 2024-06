/Chat estreia hoje na PlayTV

Em meados de 2010, toda criança que tinha o sinal da PlayTV pirava com os programas sobre videogames. Um dos mais lembrados até hoje é o Combo Fala + Joga. É muita nostalgia! Mas se você é um dos que não o conheceu, vem aí um novo programa bastante familiar. Comandado por Luiz Neves, conhecido por LG (lgcntw), estreia nesta quinta, dia 6 de junho, às 22h, prometendo uma experiência única ao combinar entrevistas e gameplay.

Suzana Lobo, CEO da PlayTV, destaca a importância desse lançamento: “Estamos muito animados com a estreia de /Chat. Esperamos integrar o universo dos games com a cultura pop, com muito humor e interatividade. LG é um talento e temos certeza de que ele trará um novo dinamismo ao nosso conteúdo.’’

Divulgação

Com esse lançamento, a PlayTV busca se conectar ainda mais com seus fãs, resgatando o sucesso de formatos populares. LG, um apresentador carismático e experiente, trará sua energia contagiante e vasta experiência ao programa, prometendo entrevistas envolventes e momentos emocionantes durante os gameplays.

O programa será transmitido no canal 574 da Claro, no canal 161 da SKY, no canal 143 da OiTV e em outras plataformas como Soul TV e Zapping. Para mais informações sobre a estreia de “/Chat” e futuras atualizações, acompanhe os canais da PlayTV, site, Instagram e X.