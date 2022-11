CD Projekt Red divulga novo trailer da atualização de The Witcher 3

O trailer foi transmitido no canal da Twitch do estúdio e recebeu elogios de desenvolvedores

Os fãs do Bruxão foram felizes nesta quarta-feira 924). Isso porque a CD Projekt Red divulgou um trailer da atualização de ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ que tá vindo aí para a nova geração.

Com novidades, como o modo fotografia, e também melhorias no visual e desempenho, o game agora poderá ser em 4k e 60fps, até mesmo no Xbox Series S. Foi adicionada a missão que tem como recompensa a armadura versão Henry Cavill. Vai trocar de console? Não se preocupe, pois, todo seu progresso poderá ser compartilhado e você não perder nada. E claro que, indo para o PlayStation 5, seria fundamental termos o tátil incluído para uma experiência completa. Melhorias na vida, no minimapa e até mesmo mais configurações de legenda. E no PC contaremos com correções de bugs, opção de Ray Tracing, modo foto e opção de câmera.

Essas são atualizações que podem ser motivo para jogadores antigos voltarem ao jogo? Talvez

A atualização chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC no dia 14 de dezembro.