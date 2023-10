Brasília E-Games Experience: evento gratuito no Parque da Cidade acontece neste fim de semana

O evento será de 27 a 29 de outubro e conta com programação completa com palestras, aulas e shows. Haverá ainda premiação total de R$ 9 mil reais em campeonatos esportivos

Entre os dias 27 e 29 de outubro, o Parque da Cidade será palco do Brasília E-Games Experience. O festival acontecerá na Praça das Fontes e promete entregar uma estética imersiva e programação com muito game, universo geek e tecnologia. Além disso, oferecerá oficinas práticas focadas em habilidades essenciais para o mundo dos games, como pensamento lógico, criatividade e programação. As metodologias serão exploradas de forma educativa e interativa.

Palestras com os temas: League of Legends e suas estratégias, com Jussan Bonifácio; Mercado de Games, com Jeeffrie Montteiro; e Valorant o novo FPS do momento com The Xaxa, serão ministradas no local. Além disso, acontecerá um Papo Games com Eldo Gomes, Lukas Batista, Boca de 09, Gordox, Trilha no Play e Roxxy Santanna.

O evento é uma realização do Movimento Inova em parceria com a RA Eventos, apoio da secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e patrocínio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF).

O organizador do evento, Leonardo Mendes, enfatiza que o Brasília E-Games Experience vai além da competição. “Queremos criar um espaço onde as pessoas possam aprender, se conectar e se inspirar. Os jogos eletrônicos não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma linguagem universal que conecta pessoas de todas as idades e origens. Os games são uma forma de arte e de expressão, e queremos celebrar essa cultura diversificada aqui em Brasília”, comenta.

Competições

O evento oferecerá uma plataforma competitiva para jogadores de todas as idades, com jogos populares como Free Fire Emulator, League of Legends e Valorant, pelos quais os competidores terão a chance de demonstrar habilidades e competir em torneios profissionais. Tudo poderá ser acompanhado em um espaço para os espectadores, proporcionando uma experiência imersiva para todos. Para cada uma das competições haverá premiação em dinheiro sendo 1º lugar: R$ 1.500, 2º lugar: R$ 1.000 e 3º lugar: R$ 500.

Além disso, todos os dias haverá uma premiação de R$ 1.000 no concurso de cosplay.

Acessibilidade

O evento foi planejado para ser acessível a todos, incluindo idosos e pessoas com deficiência. Rampas de acesso estratégicas, cadeiras adaptadas e banheiros para pessoas com deficiência são apenas algumas das medidas implementadas para garantir a participação de todos.

Entretenimento

O evento não ficará só por conta da programação digital, trazendo uma programação que também inclui shows. O repertório fica por conta de bandas locais que já ganharam fama nacional. Na sexta-feira, será dia de pagode com o Grupo Se Joga. No sábado, o som fica por conta do cantor E O Grego. E, para finalizar o evento, a banda de rock alternativo Lupa chega para com seus grandes sucessos para o encerramento. Além disso, todos os dias, a Banda Maverick Hunters fica responsável pelo som.

Ingressos

Os ingressos gratuitos para o Brasília E-Games Experience podem ser retirados por meio do site. Vale lembrar que a retirada do ingresso não significa a participação no torneio. Para mais informações, os interessados podem acessar o Instagram (@egames.bsb) para saber de todos os detalhes.

Programação completa

Sexta-feira: 27/10

09h: Abertura E-Games

09h30: Oficina de League of Legends – matutina

10h: Semifinal campeonato de League of Legends

10h30: Abertura da Feira Geek

13h: Atração Principal: Eldo Gomes

14h: Atração: Lukas Batista

14h30: Oficina de League of Legends – vespertina

16h: Papo de Games com Jussan Bonifácio

17h: Show com a banda Maverick Hunters

18h: Final campeonato de League of Legends

19h: Show com Grupo Se Joga

21h: Encerramento

Sábado: 28/10

09h: Abertura E-Games

9h30: Oficina de Valorant – matutina

10h: Semifinal campeonato de Valorant

10h30: Abertura da Feira Geek

13h: Atração Principal: Boca de 09

14h: Atração: Gordox

14h30: Oficina de Valorant – vespertina

16h: Papo de Games com The xaxa

17h: Show com a banda Maverick Hunters

18h: Final campeonato de Valorant

19h: Show com Rapper EO GREGO

21h: Encerramento

Domingo: 29/10

09h: Abertura E-Games

09h30: Oficina de Robótica – matutina

10h: Semifinal campeonato de Free Fire

10h30: Abertura da Feira Geek

13h: Atração Principal: Marcos Paulo (trilha no play)

14h: Atração: Roxxy Sant’Anna

14h30: Oficina de Valorant – vespertina

16h: Papo de Games com Jeeffrie Montteiro

17h: Show com a banda Maverick Hunters

18h: Show com a banda LUPA

19h: Final campeonato de Free Fire

21h: Encerramento

Para mais informações acesse o instagram @egames.bsb e faça a retirada do seu ingresso pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/brasilia-e-games-experience/2198023)