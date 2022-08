“A Lenda do Herói 2” é anunciado

Com novo herói, interpretado por Lucas Inutilismo

Nesta terça-feira (9), a Castro Brothers e a Dumativa (os responsáveis também por “Enigma do Medo”) anunciaram “A Lenda do Herói: A Marcha de Malaquias”. Se você não conhece esse game, tá perdendo tempo! É simplesmente uma obra de arte da indústria brasileira de videogames e uma homenagem a jogos de 8 e 16 bits, como “The Legend of Zelda”.

Lucas Inutilismo, o cara que nasceu com música nas veias, será o novo herói que também irá explorar um mundo onde tudo que você faz é cantado. E quando digo tudo, é tudo mesmo! Se você pular, atacar, abaixar, ficar parado muito tempo, voltar, enfim… qualquer coisa. Eles tinham anunciado o novo protagonista, mas foi no dia 1º de abril e ninguém levou a sério (e não é que era verdade?)

Além da participação do Lucas, também está nesse time nada mais nada menos que: Lucas Silveira, da banda Fresno, e Rafael Bitencourt, da Angra! Outra galera que vem aí pra agregar é o streamer Zero, a Yas Yassine, do Venus Podcast, Evelyn Castro, do Porta dos Fundos, e muitos outros. A direção musical é por conta do Vinicius Braga; na direção das vozes, o Júlio Victor, que faz toda produção musical do Ordem Paranormal (RPG do Cellbit).

E com tanta gente talentosa nesse projeto, a gente já sabe que vem coisa boa! Foi isso que prometeram, com diferenciais como: inimigos e NPC sincronizados com a música; cenários mais vivos; chefes cantando, mais de uma voz cantando a mesma frase; mais personagens que cantam; e outros gêneros musicais.

O jogo está em financiamento coletivo na Nuuvem, e a meta inicial é de R$ 500 mil. No momento em que publico esse texto, está em R$ 142 mil. Para ajudar, é só clicar aqui.

Fico muito orgulhosa de ver o nosso país criando jogos tão incríveis! Por isso, vamos apoiar do jeito que conseguimos, seja colaborando com a campanha, comprando o jogo ou até mesmo falando dele por aí para que se torne cada vez mais conhecido.