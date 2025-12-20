Youtuber Jake Paul apanha muito, é nocauteado e sai com maxilar quebrado; confira vídeo 

O personagem mais engajador — e provocador — do boxe espetáculo finalmente encontrou um limite dentro do ringue. O influenciador Jake Paul, que construiu uma carreira midiática no boxe enfrentando veteranos e figuras simbólicas do esporte, foi brutalmente nocauteado nesta sexta-feira (19), em Miami, após apanhar de forma contundente e sair do combate com suspeita de fratura no maxilar. O fim da linha, ao menos por uma noite, veio diante de Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos-pesados.

A luta principal do evento promovido pela Most Valuable Promotions no Kaseya Center colocou frente a frente dois mundos distintos. De um lado, o fenômeno das redes sociais que já havia dividido o ringue até com Mike Tyson; do outro, um boxeador de elite, forjado em guerras reais da categoria mais pesada do esporte.

Jake até tentou sustentar a narrativa. Usou movimentação, buscou golpes inesperados e mostrou resistência nos primeiros assaltos. Mas, à medida que o combate avançava, a diferença técnica, física e de potência ficou escancarada. No sexto round, Joshua encontrou o alvo com precisão cirúrgica. O nocaute foi seco, incontestável e encerrou qualquer dúvida sobre o desfecho. Após o combate, o próprio Paul admitiu que saiu do ringue com o maxilar possivelmente quebrado — um preço alto para quem transformou o boxe em entretenimento de alto risco.

Apesar da surra, o roteiro terminou com discursos de respeito e “fair play”. Joshua reconheceu a coragem do influenciador. Paul, ainda tonto, prometeu voltar. Mas o fato é que, desta vez, o marketing não foi páreo para a realidade do boxe profissional.

Anderson Silva brilha no mesmo evento e resolve no segundo round

Se a noite foi amarga para o boxe espetáculo, ela teve sabor clássico quando Anderson Silva subiu ao ringue. Aos 50 anos, o brasileiro mostrou frieza, técnica e timing impecáveis para nocautear Tyron Woodley no segundo round de uma luta de boxe entre ex-campeões do UFC.

O combate, previsto para até seis rounds em peso-casado, durou pouco mais de quatro minutos. Depois de um primeiro assalto estudado, Anderson voltou agressivo e definiu a luta com autoridade, arrancando aplausos do público em Miami. A vitória reforça a imagem de que, mesmo longe do auge físico, o “Spider” ainda entende o jogo como poucos.

Após o triunfo, Anderson deixou claro que não pensa em aposentadoria. Disse que segue treinando, que respeita o boxe e que ainda pretende aparecer em novos desafios. Em uma mesma noite, o ringue contou duas histórias opostas: a queda ruidosa de um produto midiático e a permanência elegante de uma lenda dos esportes de combate.