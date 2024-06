Wesley Safadão anuncia que vai jogar na Série D, mas falta combinar com o clube

Depois de Ronaldinho Gaúcho fazer toda a imprensa de idiota, com uma jogada de publicitária do desodorante Rexona, em que esculhambava a Seleção Brasileira, eis que surge mais uma notícia com toda a cara de fake news, disfarçada de “marketing”.

O cantor sertanejo Wesley Safadão anunciou em suas redes sociais que está se preparando para um novo desafio profissional. O artista, de 35 anos, disse que assinou contrato com o Treze de Campina Grande-PB, clube que disputa a Série D, para se aventurar no futebol.

Segundo a postagem do cantor, que aparece com a camisa do time paraibano (foto em destaque), ele vem aproveitando as raras folgas durante os shows para aprimorar sua parte física com um personal trainer.

“Vou logo falar a verdade para vocês. Tem uns quinze dias que fui contratado por um time da Paraíba para jogar um jogo da temporada. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo, e vou jogar os últimos 25 minutos. Eu preciso estar pronto. Já estou no terceiro dia de treino”, garantiu o músico.

Em sua nova aventura, Wesley Safadão terá o desafio de conciliar os treinos com sua agenda corrida. Um dos artistas mais requisitados do Brasil, ele tem 27 shows agendados só para o mês de junho.

Mas não é bem assim…

Faltou o artista sertanejo combinar com o próprio clube, porque o técnico Waguinho Dias, do Treze, consultado na noite de ontem, disse que não há a menor chance de Wesley jogar a Série D:

“Nós ficamos honrados com a iniciativa e com o carinho de Wesley com o nosso clube, mas o Treze é um time extremamente profissional, estamos buscando o acesso para a Série C (está na liderança do Grupo A3, com 23 pontos), e não há a menor possibilidade de usá-lo em um jogo oficial”, esclareceu o treinador do Galo da Borborema.

A coluna Futebol Etc consultou o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, até o final da tarde desta quarta-feira (19), o nome do “atleta” Wesley Oliveira da Silva não aparece como contratado pelo Treze Futebol Clube.

