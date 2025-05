“Vou Tentar No Corinthians”: esse pode ser o novo significado do VTNC de Dudu, que tal?

Dudu foi afastado do time do Cruzeiro, virou reserva, e agora está prestes a rescindir o contrato milionário onde embolsa mais de R$ 2 milhões por mês. Esta semana voltou a treinar na Toca da Raposa, mas a diretoria já dá sinais de que não pretende segurá-lo. O fato é simples: ele não serve mais para o Cruzeiro — e, convenhamos, o Cruzeiro também não serviu muito pra ele.

Enquanto procura um novo rumo na carreira, Dudu pode estar pensando em outras alternativas. Uma delas já circula nos bastidores da zoeira: VTNC agora significa “Vou Tentar no Corinthians” — porque, quando nada mais dá certo, o Timão costuma ser o último porto de salvação de muitos boleiros.

Mas a história que trouxe Dudu a esse ponto começa no Palmeiras, quando rompeu relações com a presidente Leila Pereira. O post publicado com famoso “VTNC” não deixou dúvidas sobre o nível da treta. O problema é que o caso foi parar na Justiça, e lá o atacante inovou: jurou que “VTNC” queria dizer “Vou Trabalhar no Cruzeiro”.

Claro que ninguém acreditou. Mas o brasileiro, sempre criativo, decidiu embarcar nessa piada involuntária e criou um verdadeiro glossário de siglas alternativas para ajudar Dudu a justificar seus desabafos — passados, presentes e futuros.

Agora, além de “Vou Trabalhar no Cruzeiro” e “Vou Tentar no Corinthians”, ele pode dizer que:

– Vomitei Tudo No Campo

– Vou Trabalhar Na Cozinha

– Venci Tudo No Cartola

– Vou Tocar Num Casamento

– Vi Tatuagem No Cangote

– Vem Tranquilo, Ninguém Caiu

Se o futebol anda sumido, o improviso segue firme. VTNC já não é mais ofensa — é versatilidade. Só falta combinar com o RH da Raposa.