Você precisa saber o que Maradona pensava sobre Jorge Sampaoli

A permanência do treinador argentino está por um fio no Flamengo e a sua fama de “enganador” vem de longe

Se dependesse da torcida, dos jogadores e até de parte da diretoria, o técnico Jorge Sampaoli já teria sido demitido do Flamengo. Por enquanto, por medo e omissão, quem o segura é o presidente Rodolfo Landim.

Sampaoli já sabe que vai embora no final da temporada. Nem a eventual conquista da Copa do Brasil – que será decidida em dois jogos contra o São Paulo, em setembro – vai segurá-lo no cargo.

Em tempo: o ‘moletom Sampaoli’ (na foto em destaque) encalhou nas lojas de material esportivo. Baixaram o preço pela metade, mas ninguém quer andar pelas ruas do Rio de Janeiro pagando o mico de usar o agasalho que é a cara do argentino.

Jorge Luis Sampaoli Moya, esse argentino baixinho e marrento, de 63 anos, chegou no Flamengo como “salvador da pátria”, mas há tempos que a sua eficiência como treinador é questionada, inclusive (e principalmente) em seu próprio país.

Na Copa de 2018, por exemplo, num time que tinha Messi, Di Maria, Mascherano, Dybala, Sergio Agüero e Higuain, ele protagonizou um fracasso retumbante como treinador.

Antes mesmo da Copa da Rússia, o grande Diego Armando Maradona já havia “soltado os cachorros” pra cima de Sampaoli. Veja o que disse “El Diez” na época:

“De Sampaoli você tira a bola e a devolve com a mão. Não foi um bom jogador e não é um bom pensador”, disparou Maradona, que também criticou o fato de ele ter contratado oito auxiliares, entre eles Lionel Scaloni, que depois assumiria o comando da seleção.

Na época, Maradona disse estar “enojado” com Sampaoli. E quando a Argentina, com Messi em campo, conseguiu a “proeza” de empatar com a inexpressiva Islândia, o ex-craque disparou:

“Jogando assim, Sampaoli não pode voltar para a Argentina. É uma vergonha não ter uma jogada preparada. Sabendo que os islandeses medem 1,90, batemos todos os escanteios para cabecear. Não fizemos uma jogada curta… Eu não culpo os jogadores, eu posso colocar a culpa no trabalho, porque a Argentina de Sampaoli não tem trabalho, e isso me dá muita pena”, completou.

Qualquer semelhança com o Flamengo de Sampaoli não será mera coincidência.