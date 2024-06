Veja como está o seu time na atualização do Ranking Nacional de Clubes da CBF

Tem novidades no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2024. Embora o Flamengo permaneça líder pelo quarto ano consecutivo, na atualização em tempo real – feita pelo Blog do Ranking da CBF – percebe-se algumas alterações, principalmente no Top-10, com a entrada do Bahia e com o Fortaleza ganhando uma posição (subiu de 9º para 8º na classificação).

Observa-se ainda que o Top-3 continua sendo composto por Flamengo, Palmeiras e São Paulo; entretanto, os três times perderam alguns pontos em relação a 2023.

O Ranking Nacional de Clubes (RNC) estabelece uma classificação técnica entre 239 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais.

Os três times do Distrito Federal melhores classificados no ranking da CBF são Brasiliense (59º), Ceilândia (93º) e Real Brasília (112º).

Veja no gráfico do Blog do Ranking da CBF a lista dos 40 primeiros:

