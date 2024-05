Veja a lista de supercraques que nunca ganharam a Champions League

Contagem regressiva para a grande final da Champions League, o maior e mais importante torneio de futebol entre clubes. Neste sábado (1/6), o jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, em Londres, vai apontar o campeão da temporada.

A rigor, todos os jogadores de futebol sonham em ganhar uma Champions. A mística da principal competição europeia é incomparável a qualquer outro título de clube, e isso se reflete na intensidade da disputa, ano após ano.

Mas é curioso observar que alguns dos melhores jogadores da história nunca tenham conquistado a “orelhuda” – como é conhecido o troféu do torneio.

Talvez o maior exemplo seja Ronaldo Nazário, o Fenômeno. que não ganhou uma Liga dos Campeões nem chegou à final. O melhor 9 de todos os tempos, além de duas Copas do Mundo (1994 e 2002), colecionou outros títulos importantes em sua carreira, como duas Ligas da Espanha, duas Supertaças de Espanha e duas Supertaças Europeias, uma Taça Intercontinental, uma Taça das Taças, uma Taça do Rei, duas Taças do Brasil, uma Taça da Holanda e uma Taça UEFA.

O mais longe que Ronaldo chegou na Champions foi às semifinais com o Real Madrid, em 2003. Em sua carreira disputou 42 partidas nas quais marcou 16 gols e distribuiu 10 assistências.

Outro que também não chegou a nenhuma final da Liga dos Campeões foi Ibrahimovic. O sueco, que disputou quatro das cinco principais ligas europeias (Espanha, Itália, França e Inglaterra), só alcançou uma semifinal com o Barça em 2010, onde perdeu para a Inter de Milão. O que ele ganhou foi uma Liga Europa com o Manchester United.

Outro caso marcante é o de Gianluigi Buffon, que disputou três finais de Liga dos Campeões. Perdeu para o Milan em 2003 nos pênaltis e, em 2015 e 2017, foi derrotado por times espanhóis. Na primeira ocasião o seu algoz foi o Barça de Luis Enrique e em 2017 o Real Madrid de Zidane. O extraordinário goleiro italiano é considerado um dos melhores da história, mas a Champions não consta do seu currículo.

Outros craques

Outros exemplos marcantes são os seguintes: Van Nistelrooy, que foi o artilheiro da Liga dos Campeões sem nunca ter chegado à final; Cesc Fábregas, que chegou à final em 2006, mas perdeu para o Barça; Francesco Totti, o eterno capitão da Roma; Nedved, Bola de Ouro em 2003, que não pôde disputar a final daquele mesmo ano devido a suspensão; Michael Owen, outro Bola de Ouro que ganhou uma UEFA, mas perdeu a final em 2011 contra o Barça; Dennis Bergkamp, ​​​​cujo medo de voar o impediu de jogar mais partidas da Liga dos Campeões e Lothar Matthäus, que perdeu a final da Liga dos Campeões de 1999 devido à grande recuperação do Manchester United e um ano depois de se aposentar o Bayern levantou a taça.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]