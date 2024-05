Uso de tecnologia estampou “manchas da enchente” no uniforme do Internacional

Enquanto o Rio Grande do Sul enfrenta a maior catástrofe climática de sua história, o Sport Club Internacional, tradicional clube gaúcho de futebol, precisou voltar aos campos para cumprir a rodada pela Copa Sul-Americana. A equipe, que enfrentou nesta terça-feira (28) o Belgrano, da Argentina, na Arena Barueri, teve que retomar a agenda mesmo longe da torcida e, apesar do mando de campo, fora do estado, já que o Beira-Rio ainda não foi recuperado das enchentes.

Em razão de toda a situação, o clube aproveitou o jogo para lançar atenção à situação que o Rio Grande do Sul enfrenta e a importância da ajuda para reconstrução do estado. O time entrou em campo com uniformes estampados especialmente para o jogo, que lembram manchas de lama. Para tornar a iniciativa possível, o Inter contou com o apoio do Grupo Bloom, empresa brasileira especializada em soluções de estamparia digital, técnica que permite a confecção de peças como as usadas, em poucas horas.

Fellipe Sanchez, CEO do Grupo Bloom, disse que a possibilidade de apoiar a ação e dar visibilidade ao Rio Grande do Sul motivou a empresa a doar o serviço. “O que está acontecendo no estado gaúcho diz respeito a todos os brasileiros e é uma verdadeira tragédia. Quando fomos procurados para aderir a esse movimento, nos sentimos honrados com a missão de estampar o uniforme desse clube tão tradicional e respeitado. A ação mostra para o público que essa situação de calamidade ainda não acabou e que precisamos nos unir e apoiar a reconstrução do estado”, diz.

A produção dos uniformes ocorreu no Texperience, espaço do Grupo Bloom destinado a produções sob demanda de estamparia digital. Marcas reconhecidas nacionalmente, como Reserva, utilizam a estrutura para realizar estampas, sem que precisem investir em infraestrutura própria para produção. A estamparia digital é desenvolvida com máquinas e tecnologia de secagem rápida, que mantém cores vívidas e duráveis, realizando todo o processo em poucas horas. Além de evitar desperdício, é uma técnica que proporciona a produção de acordo com a venda, sem que as marcas precisem de estoque prévio.

Campanha continua

As camisas da ação, que foi desenvolvida em parceria com a agência HOC, foram assinadas pelos jogadores e estarão disponíveis em um leilão virtual, com 100% do lucro revertido para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul.