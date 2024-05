Ucraniano Oleksandr Usy derrota o britânico Tyson Fury e unifica o título mundial dos pesos-pesados no boxe

Com Neymar e Cristiano Ronaldo na plateia, a superluta de boxe entre Tyson Fury e Oleksandr Usy, na Arábia Saudita, unificou o título dos pesos pesados de todas as associações da modalidade.

Quem levou a melhor foi o pugilista ucraniano Oleksandr Usy, que derrotou o britânico Tyson Fury na decisão dividida dos juízes (115-112, 113-114, 114-113).

Com a vitória, Usyk soma o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (CMB), além dos títulos da Associação Mundial (AMB), Federação Internacional (FIB) e Organização Mundial de Boxe (OMB). Outra conquista do ucraniano foi o título da Revista The Ring e o da Organização Internacional de Boxe (OIB), que tem pouca credibilidade, mas, de alguma forma, enriquece o portfolio do campeão.

Depois de um primeiro round de bastante estudo e brincadeiras de Fury com a plateia, a luta esquentou no segundo assalto. E foi no nono assalto que o momento mais emocionante do combate ocorreu. Com uma sequência avassaladora iniciada por um direto de esquerda, Oleksandr deixou Fury grogue nas cordas e obrigou o árbitro a intervir a abrir contagem.

Mesmo com Fury bastante abalado, nos três rounds finais, a dinâmica foi parecida, com o inglês ‘jabeando’ e buscando se recuperar do quase nocaute sofrido e Usyk marchando para frente e tentando acabar com a luta.

O jogador brasileiro Neymar, antes da superluta, mandou mensagem de apoio a Tyson Fury: Espero que você faça uma grande luta. Faça seu trabalho e boa sorte”, disse Neymar, em vídeo.

“Obrigado, Neymar. Você vai ver samba neste sábado, amigo”, respondeu Tyson.

Não deu certo, não. Tyson Fury, além do título, perdeu também a sua longa invencibilidade como boxeador.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]