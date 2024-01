Time o Brasil foi um “deserto de ideias” na estreia do Pré-Olímpico

No próximo jogo, sexta-feira contra a Colômbia, o time deve melhorar, até porque piorar é impossível

Os sites da Espanha ficaram ensandecidos com o gol de Endrick, logo aos 4 minutos do jogo contra a Bolívia, na estreia do torneio Pré-Olímpico, mas o time brasileiro foi um “deserto de ideias”.

Ressalte-se que o gramado do Estádio Brígido Iriarte, na Venezuela, de tantos nburacos, parecia mais um deserto, mas nada justifica o mau futebol do time de Ramon Menezes.

A seleção, atual bicampeã olímpica, nunca perdeu na estreia desse torneio classificatório. Mas jogou mal, muito mal, contra a Bolívia, e só não se complicou porque o adversário era fraco.

Endrick mostrou talento no início do jogo, recebendo passe de John Kennedy e finalizando com precisão, de perna esquerda. Mas no resto do jogo Endrick ficou isolado la na frente, esperando uma ou outra bola que nunca chegava limpa aos seus pés.

Arrisco dizer que no próximo jogo, sexta-feira (26), contra a Colômbia, o time vai melhorar. Até porque piorar é impossível.

E já que estamos falando de Olimpíadas, queria só relembrar os times-base que o Brasil usou para ganhar as duas medalhas de ouro consecutiva:

Rio-2016 – Weverton, Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos, Douglas Santos, Walace, Renato Augusto, Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus.

Japão – 2021 – Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos e Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães; Antony, Claudinho e Matheus Cunha; Richarlison. Entraram Gabriel Menino, Reinier, Paulinho e Malcom.

